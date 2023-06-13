В Забайкальском крае стартует новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. В 2023-2024 годах в регионе обновят 80 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также построят три очистных сооружения.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства находится на особом контроле. От того, насколько эффективно функционируют коммунальные объекты и системы, зависит качество жизни граждан. В регионах активно ведется работа по запуску новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе в Забайкальском крае благодаря этой программе уже до конца следующего года качественными коммунальными услугами обеспечат 58,1 тыс. человек», - сказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

На реализацию мероприятий программы в регионе предусмотрено 1,8 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей – средства федерального бюджета. Эти средства направят на выполнение наиболее первоочередных мероприятий. В 12 муниципальных образованиях края запланировано отремонтировать инженерные сети с высоким уровнем износа. В том числе будут обновлены участки сетей одних из самых больших по протяженности водоводов в сельских поселениях Забайкальское и Вершино-Дарасунское, а также тепловых сетей в сельском поселении Чарское.

«Одна из важнейших задач сейчас – глобальное обновление коммунальной отрасли. Мы работаем с каждым регионом, чтобы программа модернизации ЖКХ набрала хорошие темпы. Заявки субъектов на получение финансовой поддержки уже пошли, процесс запущен, со своей стороны Фонд развития территорий делает все для того, чтобы жители страны ощутили результаты масштабной работы по модернизации как можно быстрее», - подчеркнул Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Самые масштабные работы по программе в Забайкальском крае – строительство канализационных очистных сооружений. В селе Новая Кука очистные сооружения были построены в 1991 году, в настоящее время объект находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. В городе Балей и селе Баляга очистных сооружений вообще не было. Между тем Баляга находится в пределах буферной территории Байкальской природной территории, и вопрос строительства такого объекта особенно очень актуален. Благодаря возведению новых сооружений очистка сточных вод будет производиться в соответствии с нормативными показателями, что обеспечит существенное снижение негативного воздействия на окружающую среду. Также потребители получат качественную коммунальную услугу. Все работы по проектам завершат до конца 2024 года.

На сегодняшний день готова проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по очистным сооружениям в Балее и Баляге. Подготовлено техзадание на разработку проектно-сметной документации для строительства объекта в Новой Куке. По линейным объектам, включенным в программу, подаются документы для прохождения госэкспертизы достоверности сметной стоимости. Ожидается, что строительно-монтажные работы стартуют в июле – августе 2023 года.

Ранее проект программы Забайкальского края был одобрен президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах страны является ППК «Фонд развития территорий».