В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке в сфере развития инновационного сообщества, высокотехнологичного производства и предпринимательства. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Развитие научной и технологической базы столицы – одно из приоритетных направлений по укреплению экономики и формированию автономного промышленно-научного конгломерата. Соглашение между ОЭЗ «Технополис Москва» и Фондом «Сколково» будет способствовать расширению возможностей резидентов, развитию технологического бизнеса. Производители смогут разрабатывать совместные решения, использовать ресурсы обеих площадок для проведения научных исследований, участвовать в грантовых и акселерационных программах, работать над комплексными проектами устойчивого развития. Это позволит оптимизировать процессы по разработке, коммерциализации и масштабировании производств, ускорит темпы выпуска оригинальной и импортозамещающей продукции», – рассказал Геннадий Дёгтев.

Доступ резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» к программам Фонда позволит усовершенствовать производственные и бизнес-процессы компаний, поспособствует развитию платформы трансфера технологий. Сейчас количество резидентов особой экономической зоны столицы превышает 90 высокотехнологичных производств. Они выпускают продукцию в области микроэлектроники, фотоники, робототехники, инновационных материалов и технологий строительства, программного обеспечения и ИТ-систем, медицинских технологий и фармы.

«Объединение интеллектуальных и производственных мощностей Фонд и особой экономической зоны Москвы поможет технологическим продуктам быстрее добираться до потребителей. Сервисы “Сколково” – подбор высококвалифицированных кадров, трансфер технологий, защита интеллектуальной собственности, центры коллективного пользования и другие – дают возможность формировать эффективные команды, создавать прототипы и ускорять процессы роста. ОЭЗ “Технополис Москва”, в том числе, способен помочь с организацией инфраструктуры для промышленного масштабирования разработок стартапов», – подчеркнул старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Сейчас в состав ОЭЗ входит шесть площадок общей площадью 260 гектаров. На них свои производства разместили более 200 высокотехнологичных компаний. В зависимости от потребностей и возможностей предприятий они могут арендовать готовое помещение или взять на льготных условиях землю под строительство производства.

Со своей стороны, особая экономическая зона «Технополис Москва» предлагает резидентам Фонда возможность размещения производств на базе одной из шести площадок. Это не только подходящие под разные технические требования площади, но и развитая инфраструктура, центральные коммуникации и возможность наладить производство востребованной продукции в границах города. Используя ресурсы обеих сторон, компании смогут сократить сроки перехода от исследований к выпуску продукции, получить грантовую и экспертно-консультационную поддержку, создать общую базу специалистов, наладить кооперацию между компаниями и запустить совместные проекты.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. ОЭЗ включает шесть площадок: «Печатники» и «Руднево» расположены на юго-востоке столицы, остальные четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России, который играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта и импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. В 2022 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42 процента по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 миллиарда рублей. На конец 2022-го число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3,5 тысячи. Количество рабочих мест составляет более 79 тысяч.

Университет Сколтех в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.