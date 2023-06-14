На данный момент в проработке и на разных стадиях реализации находятся 188 проектов комплексного развития территорий площадью около 2,45 тысячи гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2020 года в столице реализуется программа комплексного развития территорий. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой – жильем, социальными объектами, рабочими местами.

«По программе комплексного развития территорий в Москве планируется преобразовать 188 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Объем вложений в их редевелопмент составит восемь триллионов рублей. На месте неиспользуемых, заброшенных участков, а также территорий с устаревшими объектами будет построено более 35 миллионов квадратных метров недвижимости. По предварительным подсчетам больше одного триллиона рублей в текущих ценах ежегодно будет поступать в городской бюджет после реализации всех проектов», – рассказал Владимир Ефимов.

Благодаря реализации 188 проектов комплексного развития территорий в Москве появится более 570 тысяч новых рабочих мест.