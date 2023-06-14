На выделенные средства предприятие сможет приобрести новое оборудование для производства, а в дальнейшем увеличить инвестиции в экономику и создать новые рабочие места.

Столичное предприятие получило льготный заем на развитие производственного комплекса. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания “ГрафитЭл — Московский электродный завод” получила от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства заем в размере 107,1 миллиона рублей. Привлечение займа поможет предприятию приобрести новое оборудование для производства, а впоследствии увеличить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места», — отметил Владимир Ефимов.

Собственные инвестиции компании на реализацию этих целей составят не менее 45,9 миллиона рублей.

Ранее в этом году займы на выгодных условиях от города на развитие площадок и экспортной деятельности получил столичный производитель роботизированных комплексов, медоборудования, а также косметический завод, напомнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Общая сумма средств, выданных этим компаниям, — 500 миллионов рублей. Эти средства способствуют модернизации промышленной инфраструктуры Москвы и улучшению качества выпускаемых товаров», — добавил Владислав Овчинский.

«ГрафитЭл — Московский электродный завод» построили в столице в 1933 году. Основная продукция компании — высокопрочные графиты и углеродные композиционные материалы. Их применяют в металлургии, химии, машиностроении, радиотехнике и других отраслях. На предприятии работают более 200 человек.

На заводе планируют провести модернизацию основного производственного оборудования в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2023–2026 годы. Сотрудничество с Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства — это реализация первого этапа программы. Привлеченные и собственные средства предприятие использует по целевому назначению — приобретет токарный и фрезерный центры, высокотемпературный автоклав, электрические печи для обжига композиционных материалов и другое современное оборудование.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает восемь видов целевых займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе агропромышленного комплекса. Средства можно получить по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 миллионов рублей.

Заявления принимаются по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте или по телефону: +7 495 777-26-96.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.