Николай Шульгинов принял участие в церемонии запуска нового комплекса гидрокрекинга на проекте «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Установка гидрокрекинга мощностью 1 млн тонн в год стала последним элементом, необходимым для запуска комплекса, который позволит увеличить производство нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью, нарастив объёмы переработки стабильного газового конденсата в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут). Проект ориентирован, прежде всего, на экспорт.

«Запуск установки гидрокрекинга – пример успешной реализации инвестиционных соглашений с Министерством энергетики, которые компания «Новатэк» подписала в 2021 году. Они позволяют получать инвестиционную надбавку к обратному акцизу для компенсации затрат, понесённых на строительство и модернизацию объектов», – пояснил Николай Шульгинов.

Министр также добавил, что запуск установки гидрокрекинга также позволяет выполнить поручения Правительства по увеличению объёма выпуска светлых нефтепродуктов.

«Компании приходится работать в условиях технологических ограничений, необходимости наращивания импортозамещения и преодоления геополитических вызовов, но я думаю, все эти задачи будут успешно выполнены», – подчеркнул он.

Комплекс мер по стимулированию нефтепереработки был принят Правительством еще в 2018 году. В частности, в рамках «налогового манёвра» был введён обратный акциз на нефтяное сырьё для нефтеперерабатывающих компаний, который стал инструментом поддержки дальнейшей модернизации мощностей. Для привлечения дополнительных инвестиций и углубления переработки в 2020 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, дающие компаниям возможность заключать инвестиционные соглашения с Минэнерго России. Эти соглашения позволяют компаниям получать 30-процентную инвестиционную надбавку к обратному акцизу на сырье до 1 января 2031 года, чтобы окупить капитальные вложения в строительство новых производственных мощностей.