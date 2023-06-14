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Компания-интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) подучила положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту строительства «гигафабрики» накопителей энергии в Калининградской области. Планируемый срок ввода производства в эксплуатацию – 2025 год.
Первая в России «гигафабрика» с проектной мощностью 4 ГВт*ч в год (общая емкость пускаемых устройств), спроектированная по последним передовым технологиям, позволит изготавливать продукцию мирового уровня - литий-ионные аккумуляторы (ячейки), из которых затем будет производиться сборка аккумуляторных модулей.
Крупнейший по масштабу российский завод обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий.
Заключение экспертов Государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» подтверждает, что проектная документация по проекту строительства гигафабрики соответствует всем требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим норм, в области охраны окружающей среды, государственной охраны объектов культурного наследия, по безопасному использованию атомной энергии, промышленной безопасности, по обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, антитеррористической защищенности объекта, результатам инженерных изысканий.
«Российское производство литий-ионных аккумуляторов полностью соответствует требованиям нормативных документов в части экологической безопасности. Гигафабрика в Калининградской области будет оснащена современными системами управления и мониторинга работы в части экологических параметров», - прокомментировал генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.
На текущий момент на площадке выполнены все подготовительные работы для начала активной фазы строительства, которая начнется летом 2023 года.
ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» реализует проект по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. www.www.renera.ru
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru
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