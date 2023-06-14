Компания-интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) подучила положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту строительства «гигафабрики» накопителей энергии в Калининградской области. Планируемый срок ввода производства в эксплуатацию – 2025 год.

Первая в России «гигафабрика» с проектной мощностью 4 ГВт*ч в год (общая емкость пускаемых устройств), спроектированная по последним передовым технологиям, позволит изготавливать продукцию мирового уровня - литий-ионные аккумуляторы (ячейки), из которых затем будет производиться сборка аккумуляторных модулей.

Крупнейший по масштабу российский завод обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий.

Заключение экспертов Государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» подтверждает, что проектная документация по проекту строительства гигафабрики соответствует всем требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим норм, в области охраны окружающей среды, государственной охраны объектов культурного наследия, по безопасному использованию атомной энергии, промышленной безопасности, по обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, антитеррористической защищенности объекта, результатам инженерных изысканий.

«Российское производство литий-ионных аккумуляторов полностью соответствует требованиям нормативных документов в части экологической безопасности. Гигафабрика в Калининградской области будет оснащена современными системами управления и мониторинга работы в части экологических параметров», - прокомментировал генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

На текущий момент на площадке выполнены все подготовительные работы для начала активной фазы строительства, которая начнется летом 2023 года.

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» реализует проект по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. www . www . renera . ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

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