 

Россия и Киргизия совместно реализуют проект по строительству солнечных электростанций

14 июня 2023, 13:15 383 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Россия и Киргизия совместно реализуют проект по строительству солнечных электростанций, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач в ходе Петербургского международного экономического форума.

На полях форума министры стран обсудят поддержку проекта со стороны правительств, добавил он.

"Обсуждаем строительство солнечных электростанций, уже перешли в фазу реализации этого проекта. Мы очень надеемся, будет еще двусторонняя встреча наших министров на полях форума, чуть подробнее поговорим о том, как идет этот проект, какая поддержка нужна со стороны правительств наших двух стран для того, чтобы и инвесторы, и те, кто предоставляет площадки для этой работы, могли максимально ускорить реализацию этого проекта. Потому что вопрос возобновляемой энергетики - это перспективнейшее направление российско-киргизского сотрудничества, и основа устойчивости национальных экономик на треке низкоэмиссионного развития", - сказал Вольвач в ходе бизнес-диалога "Россия - Кыргызстан".

Знаковым проектом сотрудничества замминистра также назвал совместное строительство солнечной электростанции мощностью до 300 мегаватт на территории Иссык-Кульской области.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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Метки: КИРГИЗИЯ, ИНВЕСТПРОЕКТ, ПМЭФ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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