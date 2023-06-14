В Научно-исследовательском институте приборов (АО «НИИП», входит в научный дивизион Росатома) состоялась XXVI Всероссийская научно-техническая конференция «Радиационная стойкость электронных систем».

В мероприятии приняли участие более 220 специалистов, которые представляли 45 ведущих высокотехнологичных отечественных компаний, различных ведомств и госкорпораций (Росатом, Роскосмос, Ростех), Российской академии наук, ведущих научных центров и вузов страны.

Они обсудили вопросы радиационной стойкости электронной компонентной базы (ЭКБ) и радиоэлектронной аппаратуры.

Заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «НИИП» Константин Таперо в приветственном слове отметил, что с каждым годом интерес к тематике конференции возрастает не только со стороны научного сообщества, но и со стороны государства, которое в последние годы уделяет приоритетное внимание созданию отечественного научно-технического задела по разработке базовых технологий производства электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

«Рад отметить, что из года в год интерес к конференции возрастает. Кроме того, мы видим сегодня на нашем мероприятии много новых людей, молодых специалистов, участвующих в научно-исследовательских работах, производстве и эксплуатации ЭКБ и радиоэлектроники. Это очень важно, потому что, по сути, является гарантией будущего отечественной электроники, которая нуждается в высококвалифицированных кадрах», – подчеркнул он.

Участники представили порядка 130 докладов. Тематика затронула весь спектр проблем обеспечения отечественной промышленности и науки современной электронной компонентной базой и радиоэлектронной аппаратурой, отвечающей требованиям по надежности и радиационной стойкости. Значительное количество докладов, вызвавших активные дискуссии, представили сотрудники АО «НИИП». В частности, начальник управления ускорителей Алексей Кириллов рассказал о проекте оптимизации конструкции ускорителя электронов ЛИУ-10, используемого для радиационных испытаний изделий электронной техники.

«Наша работа направлена на расширение возможностей работы линейного индукционного ускорителя и улучшения однородности поля тормозного излучения путем оптимизации инжекторного узла, что приведет к повышению достоверности результатов испытаний, а также стабильности и производительности работы ускорителя», – отметил он.

Советник отдела сопровождения радиационных испытаний ЭКБ Госкорпорации «Росатом» Павел Баламутов рассказал о деятельности Межведомственного распределенного центра радиационных испытаний ЭКБ (МРЦРИ), целями которого является обеспечение достоверной оценки ЭКБ заданным требованиям по радиационной стойкости, а также сокращение сроков и затрат на проведение оценки ЭКБ без ухудшения её качества. По его словам, в рамках деятельности МРЦРИ также осуществляется совершенствование нормативно-правового обеспечения и стандартизации в области оценки радиационной стойкости ЭКБ.

«В 2022 году были внесены изменения в особенности оценки соответствия такой продукции. За счет этого в 2025 году будет обеспечен единый подход к ее проведению. Конечно, этого недостаточно для организаций, осуществляющих радиационные испытания и разработчиков ЭКБ. Нужен широкий инструментарий в виде государственных стандартов. В связи с этим, Госкорпорация «Росатом» внесла изменения в соответствующий план стандартизации на 2023 год. В этом и следующем году нам предстоит много работы в рамках МРЦРИ, в том числе по созданию единой информационной системы, аккредитации, метрологии, испытательному оборудованию и т.д. Поэтому приглашаю всех заинтересованных участников к совместной работе в этом направлении», – подчеркнул он.

В научных дискуссиях также обсуждались темы модернизации и обновления испытательной базы, дозиметрическое и метрологическое сопровождение испытаний, радиационные условия эксплуатации изделий электронной техники, расчётные и экспериментальные методы определения радиационной стойкости изделий и многие другие.

Всероссийская научно-техническая конференция «Стойкость» – ежегодная конференция по основным тематическим направлениям проведения испытаний электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры на радиационную стойкость.

Научно-исследовательский институт приборов (АО «НИИП») является отраслевым центром радиационных испытаний электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры на стойкость к воздействию ионизирующих излучений, выполняющим работы в интересах всех ведомств. Многолетний опыт и знания специалистов в области радиационной стойкости, обеспечивают безотказность, надежность и развитие атомной и космической промышленности страны.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Источник: Пресс-служба АО «Наука и инновации»