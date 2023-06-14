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14 июня 2023, 14:15 353 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Киргизия совместно с российскими компаниями, а также партнерами из других государств, планирует реализовать проект строительства в республике горнолыжного кластера. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.

"Совместно с российскими компаниями создаем совместное предприятие "Три вершины" для строительства горнолыжного кластера", - сказал он.

По его словам, помимо киргизской и российской сторон, как планируется, участие в проекте намерены принять австрийские инвесторы. "Сфера туризма (в Киргизии) активно развивается", - считает министр.

Как отметил Амангельдиев, киргизско-российское экономическое сотрудничество развивается ускоренными темпами. В частности, расширяется партнерство в области инфраструктурных проектов, энергетике и строительном бизнесе. Высокими темпами растет товарооборот между двумя странами и объемы инвестиционных вложений.

"Взаимная торговля полностью перешла на валютную пару сом - рубль", - отметил Амангельдиев, подчеркнув, что дальнейшему расширению экономического взаимодействия России и Киргизии "ничего не мешает". 

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Метки: КИРГИЗИЯ, ИНВЕСТПРОЕКТ, ПМЭФ
Отрасль: Строительство 

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