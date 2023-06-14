Строительство депо для новой трамвайной линии "Славянка", соглашение о развитии которой было подписано на ПМЭФ-2022, началось в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора города.

"14 июня в Шушарах стартовало строительство депо в рамках первого этапа трамвайной линии "Славянка" <…> Новое автоматизированное трамвайное депо предназначено для обслуживания и ремонта подвижного состава, а также управления трамвайным движением. Именно оно станет опорным для запуска движения на первом участке линии от станции метро Купчино", - говорится в сообщении.

Трамвайная линия протянется более чем на 21 км. Для проекта соорудят 3 моста, 4 путепровода, приобретут 22 современных низкопольных трамвая.

"Новая трамвайная сеть "Славянка" - пример масштабного инвестиционного проекта, который станет визитной карточкой нашего города. Трамвайная сеть - сложный, многокомпонентный механизм, от слаженной работы которого зависит ежедневный комфорт жителей сразу нескольких районов на юге Петербурга. В строительстве линии и депо, в обслуживании будущих трамваев будут использованы самые современные технические решения, многим из которых нет аналогов в России", - привели в пресс-службе слова вице-губернатор Санкт-Петербурга Николая Линченко.

Первые трамваи выйдут на маршрут сразу после ввода в эксплуатацию первого участка линии, которая свяжет Купчино и Шушары. Остальные 12 машин - по окончании второго этапа строительства. Завершение строительства первого и второго этапов линии запланировано в 2025 году.

Финансирование проекта

ДОМ.РФ профинансирует строительство трамвайной линии и депо в Санкт-Петербурге, на реализацию проекта будет направлено более 17 млрд рублей, рассказали в пресс-службе госкомпании. В финансировании также принимает участие Газпромбанк, а созданием транспортной инфраструктуры занимается компания "БалтНедвижСервис".

Проект трамвайной линии "Славянка" - хороший пример государственно-частного партнерства с грамотной комбинацией источников финансирования, связующим звеном которой стал механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, отметил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков. "На сегодняшний день это самый эффективный инструмент привлечения внебюджетных инвестиций, обладающий конкретной миссией - он направлен на развитие городов и улучшение качества жизни людей. Планируем начать льготное финансирование проекта уже в III квартале 2023 года", - цитирует его пресс-служба.

Важная задача новой трамвайной линии - повышение транспортной доступности развивающихся жилых микрорайонов на юге Санкт-Петербурга, прокомментировал начало строительства заместитель генерального директора института развития Денис Филиппов, который принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня. "В перспективе здесь появится более 840 тыс. кв. м жилья, в которое смогут заселиться порядка 21 тыс. семей. Все это потенциальные пассажиры, для которых важно пользоваться современным, комфортным и безопасным транспортом, не тратить лишнее время на дорогу", - отметил Филиппов.

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций.