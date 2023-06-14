В Усть-Луге увеличат выпуск светлых нефтепродуктов

Установку гидрокрекинга, получившую положительное заключение Главгосэкспертизы России, ввели в эксплуатацию на территории терминала «НОВАТЭКа» в Усть-Луге.

Установка гидрокрекинга ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» расположена в границах морского порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Комбинированная технологическая установка «Гидрокрекинг» предназначена для переработки остатка фракционирования стабильного газового конденсата с получением авиационного керосина, легкой и тяжелой нафты, газойля и сжиженного углеводородного газа (топливо на технологию) в соответствии с требуемым качеством для действующих товарных нефтепродуктов. ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» – первая и единственная компания в России, которая использует в качестве сырья комбинированной технологической установки «Гидрокрекинг» атмосферный мазут.

Комбинированная установка включает в себя три основные секции, в том числе секцию получения водорода, секции гидрокрекинга и утилизации сероводорода.

Производительность секции получения водорода – 30 000 нм³/ч (23 560 т/год), концентрация получаемого водорода – 99,9%.

Технология процесса утилизации сероводорода разработана ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук». Производительность секции – 800 тонн в год по элементарной сере.

Застройщик – ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга».

Генеральный проектировщик – ООО «Институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ООО «Ленгипронефтехим»).