Компания «СПК Приморье» построит на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» производственно-промышленный комплекс по выпускудробильно-сортировочного оборудования для горнорудной промышленности, а также полуприцепов для его перевозки. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект вкладывается 535 млн рублей, создается 35 рабочих мест. Запуск замещающего импортпроизводства годовой мощностью 72 единицы дробильного оборудования намечен на 2025 год.

«Наша цель – создать в Приморье полноценный производственно-промышленный комплекс, который будет выпускать востребованное на рынке дробильное и сортировочное оборудование, выполнять его обслуживание и ремонт. Уже в начале 2025 года планируем приступить к производству дробильно-сортировочных установок, в том числе мельниц для дробления минерального сырья. В 2028 году начнем сборку мобильных дробильных комплексов на колесном ходу, а также полуприцепов для перевозки стационарного оборудования. При полной загрузке производства в год будем выпускать 72 единицы продукции», - сообщил генеральный директор ООО «СПК Приморье» Константин Пахомов.

Резидент отметил, что создание нового предприятия отвечает целям и задачам стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. Инвестпроект внесет вклад в развитие регионального машиностроения, позволит заместить часть продукции, импортируемой из стран АТР.

Основными потребителями дробильно-сортировочного оборудования станут дальневосточные предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, производством инертных строительных материалов и оказывающие услуги по строительству зданий и сооружений.

Снабдить бизнес отечественным оборудованием высокого качества по приемлемой стоимости позволит использование инструментов государственной поддержки.

«Заключение с КРДВ соглашения об осуществлении деятельности на ТОР позволит пользоваться налоговыми преференциями, комплексным сопровождением реализации проекта. Тем самым будет снижена себестоимость и сформированы привлекательные цены на продукцию, мы сможем обеспечить запланированные объемы продаж, насытить региональный рынок», - отметил Константин Пахомов.

По данным КРДВ, ТОР «Приморье» (ранее «Надеждинская») – одна из самых востребованных среди инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке. На сегодняшний день 101 резидент вкладывает в свои проекты67,7 млрд рублей и создает 8,6 тыс. рабочих мест. Объем вложенных средств в экономику региона превышает 27,9млрд рублей, на предприятиях резидентов трудятся 2,2 тыс.человек. Введено в работу 18 проектов в сфере строительства, промышленности, логистики – от перевалки гелиевых контейнеров до дистрибуции и обработки более мелких грузов.