Около 17,5 млн кв. м жилья могут построить и восстановить на территории новых субъектов России к 2030 году в рамках комплексной программы развития жилищного строительства. Об этом в четверг сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Общий объем жилищного строительства и восстановления до 2030 года - мы с регионами прогнозируем порядка 17,5 млн кв. м жилья", - сказал он.

В частности, замминистра отметил, что ввод многоквартирного жилья и объектов индивидуального жилищного строительства расписан по каждому региону до 2030 года.

Как сообщалось, более 460 тыс. кв. м жилья ввели и восстановили в четырех новых регионах России по итогам первого квартала 2023 года.

Ранее Стасишин сообщал, что Минстрой завершил работу над комплексной программой развития жилищного строительства на территории новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Проектное финансирование

Стасишин добавил, что механизм проектного финансирования запускают в новых субъектах России. "Буквально на прошлой неделе в Мариуполе выданы первые три разрешения на строительство многоквартирного жилья, по которым будут привлекаться средства по проектному финансированию и распространяться ипотека под 2%", - сказал замминистра.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.