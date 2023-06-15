Частное учреждение по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации» (входит в Госкорпорацию «Росатом») и научно-образовательный центр (НОЦ) «Север» (Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области развития водородной энергетики, получения гелия и других инновационных технологий, обеспечивающих гармонизацию энергоперехода для российской промышленности и экономики.

«Сейчас мы приступаем к детальному обсуждению конкретных проектов в области разработки водородных технологий и материалов для оборудования. Компетенции и опыт всех научно-исследовательских институтов научного дивизиона Росатома, задействованных в реализации соглашения, позволяют нам выстраивать работу комплексно по всей технологической цепочке: получение, транспортировка, хранение и использование водорода. Важным для нас в этой работе является тесное взаимодействие государства, отечественной науки и промышленности, технологическое партнерство и кооперация всех заинтересованных участников рынка», – рассказал директор по развитию и международному сотрудничеству частного учреждения «Наука и инновации» Василий Константинов, подчеркнув, что частью сотрудничества станет привлечение финансирования на выполнение НИОКР институтами Госкорпорации «Росатом».

«Высокий интерес наблюдается в отношении возобновляемых источников энергии. Особое внимание приковано к водородным технологиям, которые считаются зелеными и экологичными. Использование сервисов НОЦ «Север» в рамках сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» позволит вывести зеленые технологии Российской Федерации на новый уровень. Новейшие научные решения в области водорода смогут найти свое внедрение на базе предприятий Росатома, – поделился руководитель межрегионального проектного офиса НОЦ «Север» Евгений Колганов.

На данном этапе команда НОЦ «Север» совместно с частным учреждением «Наука и инновации» формирует дорожную карту по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с научно-исследовательскими предприятиями Росатома.

Водородная энергетика способна внести значимый вклад в предотвращение изменения климата, в решение глобальной проблемы экологической устойчивости системы углеродных источников производства и потребления энергии. Поэтому водородная тематика занимает лидирующее место, как в технологической, так и в экономической мировой повестке. Россия обладает высоким научным потенциалом и инновационным капиталом для организации масштабного производства водорода, развития водородной энергетики и использования водорода в самых разных областях экономики.

Частное учреждение «Наука и инновации» отвечает за научное, аналитическое и информационное развитие организаций атомного энергопромышленного комплекса и управляет научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими программами и проектами организаций атомной отрасли. Эксперты компании проводят анализ состояния и перспектив исследований, разработок и коммерциализации перспективных наукоёмких технологий и инновационной продукции энергокомплекса, их обоснование в рамках федеральных целевых программ, проектов межведомственного характера. На основании изучения лучших мировых практик управления НИОКР специалисты разрабатывают предложения по улучшению и повышению эффективности деятельности в сфере управления инновациями.

НОЦ «Север: территория устойчивого развития» создан в 2019 году, проектный офис располагается в Москве. Инициаторами создания Центра выступили пять регионов Северо-Востока России – Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Магаданская область. Деятельность Центра сосредоточена на устойчивое развитие Северо-Востока России, повышение качества жизни на основе разработок и внедрения новых технологий, эффективной кооперации науки, образования и бизнеса. Ключевой целью Центра является ускорение трансфера технологий, знаний и кадров в различные отрасли экономики Северо-Востоке России и Арктике.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях атомной науки. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.