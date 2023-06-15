 

УНКОМТЕХ рассказал о новых видах КПП для горнодобывающей промышленности

15 июня 2023, 17:30 367 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
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Кабели силовые шахтные экранированные бронированные на напряжение 0,66 - 6 кВ переменного тока номинальной частотой 50 Гц - КШРвЭКБШв(гж)нг

Кабели силовые шахтные экранированные бронированные на напряжение 0,66 - 6 кВ переменного тока номинальной частотой 50 Гц - КШРвЭКБШв(гж)нг

Кабели силовые гибкие экскаваторные экранированные на напряжение 6 кВ переменного тока номинальной частотой 50 Гц- КГРЭОП-ХЛ

Кабели силовые гибкие экскаваторные экранированные на напряжение 6 кВ переменного тока номинальной частотой 50 Гц- КГРЭОП-ХЛ

Новосибирский филиал холдинга «УНКОМТЕХ» принял участие в выставке «Уголь и майнинг России», и представил образцы новой кабельно-проводниковой продукции для применения на объектах горной добычи. Мероприятие прошло в Новокузнецке в период с 6 по 9 июня.

«Уголь и майнинг Росии» - проект, объединяющий все отрасли горнорудной промышленности. На площадке демонстрируются новейшие технологии для применения в горной добыче, и собирается широкая аудитория специалистов этой области. УНКОМТЕХ предложил участникам и гостям выставки ознакомиться со специальными видами КПП, разработанными для применения в условиях работы горной металлургии.

Важнейшими требованиями, которые предъявляются к оборудованию для применения на объектах ГМК являются пожаробезопасность кабеля и устойчивость к механическим повреждениям. Характер применения оборудования на ГМК связан с климатическими особенностями зон размещения объектов, частыми переносами и изгибами кабеля в ходе эксплуатации, растягивающих и раздавливающих усилий, масел, бензина и агрессивных сред.

Учитывая все эти требования, УНКОМТЕХ разработал и представил новые виды КПП для горнорудных работ: линейки шахтных и экскаваторных кабелей. Кабели совместимы с оборудованием иностранного производства и отвечают высоким требованиям к условиям эксплуатации в горнодобывающей отрасли. Конструкция кабеля позволяет использовать КПП для горизонтальной, наклонной и вертикальной прокладки и применять его в температурном диапазоне от –50°С до +50°С. По желанию заказчика экскаваторные кабели могут быть изготовлены со светоотражающей оболочкой, которая обеспечит видимость кабеля на объекте в темное время суток и предотвратит его механические повреждения при открытых горных работах.

Не смотря на новизну, новые шахтные и экскаваторные кабели производства УНКОМТЕХ уже активно применяются на крупных объектах золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе.

На стенде, в течение всех дней выставочных мероприятий, работали ведущие специалисты УНКОМТЕХа: заместитель директора технического департамента по развитию АО «Иркутсккабель» Олег Команденко, директор Новосибирского филиала ТД «Ункомтех» Александр Малыгин и заместитель директора филиала в г. Иркутск Максим Титов. Гости холдинга смогли получить индивидуальные консультации по применению кабелей и обсудить актуальные вопросы взаимодействия.

К датам проведения мероприятия «Уголь и майнинг России» УНКОМТЕХ опубликовал материал в журнале «Добывающая промышленность» для специалистов ГМК и смежных отраслей. Читайте электронную версию статьи, приуроченную к выставке по ссылке


 

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Метки: УНКОМТЕХ, УГОЛЬ И МАЙНИНГ РОССИИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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