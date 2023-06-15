В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Правительство Удмуртской Республики, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом МеталлТех» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов. Документ подписали глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Ключевая инициатива в рамках соглашения - реализация инвестиционного проекта по созданию крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов на территории города Глазов в Удмуртской Республике.

Спрос на такую продукцию в мире растет благодаря переходу к чистой энергетике и электротранспорту, так как постоянные магниты являются важнейшим компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок.

«Для реализации этого инвестиционного проекта и последующих совместных проектов Топливной компании ТВЭЛ на территории Глазова мы планируем создать промышленный парк общей площадью 20 гектаров, с перспективой увеличения до 60 гектаров. Завод по изготовлению постоянных редкоземельных магнитов станет первым подобным производством не просто на площадях промпарка, а в России, и я очень благодарен коллегам из «Русатом МеталлТех» и ТВЭЛ за доверие и возможность локализовать его в Глазове. Проект даст городу и республике более 200 рабочих мест», - прокомментировал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«В Глазове расположен один из главных активов Топливной компании ТВЭЛ – Чепецкий механический завод, ключевое металлургическое предприятие всей атомной отрасли, и мы рады укрепить свое присутствие в городе и регионе, которые нам так хорошо знакомы. Создание крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов в Глазове даст множество позитивных эффектов в разных сферах. Это укрепление национального технологического суверенитета в сложной высокотехнологичной сфере, рост нашего металлургического бизнеса и мощный стимул для развития компетенций в области электродвижения. Наконец, это приток инвестиций и новые рабочие места, а значит, рост экономики города и региона», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

«ООО «Русатом МеталлТех» обладает всеми необходимыми научно-технологическими компетенциями для создания первого в России крупнотоннажного производства полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор. К 2028 году запланирован выход на производство более 1000 тонн в год постоянных редкоземельных магнитов на основе отечественной минеральной сырьевой базы с перспективой расширения производства до 3000 тонн после 2030 года. Мы планируем расширить рынки поставок редкоземельных магнитов, которые охватывают активно развивающиеся секторы российской экономики: от автомобилестроения до космической отрасли, от применения в электронике до создания мощных генераторов», - отметил генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Топливная компания ТВЭЛ занимается поэтапной локализацией постоянных магнитов системы неодим-железо-бор на протяжении нескольких лет. Первая партия магнитов производства ООО «Элемаш Магнит» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») была поставлена на завод АО «НоваВинд» (дивизион Росатома по ветроэнергетике) для производства электрогенераторов ветроэнергетических установок в 2020 году.

ООО «Русатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия». В задачи развития металлургического бизнеса Топливной компании входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств. В контуре управления интегратора – Отраслевой центр металлургии, созданный на базе Чепецкого механического завода в Глазове (АО ЧМЗ) – современный комплекс полного цикла от гидрометаллургии до прокатного производства, выпускающий широкую номенклатуру продукции из тугоплавких и легких металлов, сплавов на их основе, в том числе в виде проката с высокой точностью геометрических параметров и качеством поверхности. Интегратор также консолидирует компетенции в области металлургии таких предприятий Топливного дивизиона как АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ». Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru