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  • "Россети Кубань" и Холдинг ЭРСО подписали соглашение по внедрению передовых российских технологий в электроэнергетику

"Россети Кубань" и Холдинг ЭРСО подписали соглашение по внедрению передовых российских технологий в электроэнергетику

15 июня 2023, 17:59 347 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Кубань
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Компания «Россети Кубань» и АО «Холдинг ЭРСО» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали на площадке Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев и президент электротехнического холдинга ЭРСО Александр Тришин.

Соглашение предусматривает развитие научно-технического взаимодействия в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных российских технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ERSO
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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