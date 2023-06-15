Битва электриков по международным правилам в МЭИ
Компания «Россети Кубань» и АО «Холдинг ЭРСО» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали на площадке Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев и президент электротехнического холдинга ЭРСО Александр Тришин.
Соглашение предусматривает развитие научно-технического взаимодействия в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных российских технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора.
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