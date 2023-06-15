Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин и директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарёв на полях ПМЭФ подписали соглашение в присутствии главы Красноярского края Михаила Котюкова и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

В рамках соглашения планируется расширить действующую сеть ЭЗС в Красноярском крае за счёт установки нескольких электрозарядных станций на территории автозаправочных комплексов «Красноярскнефтепродукт».

«Вместе с нашим новым деловым партнёром – компанией „Красноярскнефтепродукт“ мы планируем установить ультрабыстрые зарядные станции мощностью 150 кВт для одновременной зарядки трёх электромобилей с разными коннекторами. С учётом того, что Красноярск, благодаря нашему совместному проекту с Сибирской генерирующей компанией, стал одним из городов России с самой развитой электрозарядной инфраструктурой, мы начинаем выстраивать работы в межрегиональном направлении. И держим курс на развитие электрозарядной инфраструктуры в направлении Красноярск – Кемерово», – отметил Павел Акилин.

«Все мы знаем, что Красноярский край – один из самых больших регионов России, расстояния между крупными населёнными пунктами у нас немаленькие, поэтому заключение соглашения с «Россети Сибирь» о намерениях размещения зарядных станций на объектах нашей инфраструктуры представляется вполне современным и логичным. Доля электромобилей постепенно растёт, и развитие сети ЭЗС, несомненно, поспособствует популяризации этого экологичного вида транспорта в нашем регионе», - заявил Борис Золотарёв.

В настоящий момент для установки в качестве пилотного проекта установки ЭЗС рассматриваются места – АЗС №109 в посёлке Памяти 13 Борцов, АЗС №93 в Ачинске и АЗС № 59 в Боготоле. Работа ЭЗС в этих местах, по мнению специалистов, позволит красноярским электромобилистам гарантированно передвигаться на электромобиле в сторону Кемеровской области. Зарядные станции мощностью 150 киловатт (кВт) позволят одновременно подключить три электромобиля с любым распространённым коннектором: для японских, китайских или европейских машин. Общая сумма затрат составит 15,6 млн рублей. Кроме того, в подписанном на Петербургском международном экономическом форуме соглашении зафиксирована договорённость сторон сотрудничать в сфере обучения и техконсультирования. Совместная деятельность компаний продиктована стремлением компаний «Россети Сибирь» и «Красноярскнефтепродукт» улучшить экологическую ситуацию в регионах Сибирского федерального округа.

«Для Красноярского края вопрос экологии сегодня один из самых важных. И в этом смысле развитие электротранспорта для нас – это серьёзный вклад в улучшение экологической обстановки в крае. Инициатива, которую участники подписания сегодня проявили, безусловно, приветствуется. Мы объединяем усилия нашего краевого предприятия «КНП» и компании «Россети Сибирь» для того, чтобы зарядные станции появлялись в уже привычных для красноярцев местах – на заправках «КНП». Нужно будет определить самые востребованные площадки, где нужно сделать это в первую очередь. И думаю, уже в этом году первые результаты красноярцы увидят. Если мы закроем зарядными станциями ключевые автомагистрали, то у жителей будет больше уверенности, какой вид двигателя выбирать при покупке автомобиля», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.