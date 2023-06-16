Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» разработал и изготовил PDC долото с муфтой и переводник для соединения обсадных труб. Оборудование применяется при бурении на обсадных трубах. На сегодняшний день это наиболее прогрессивный метод бурения.

Специалисты на базе дочернего предприятия дивизиона ООО «Перекрыватель» спроектировали оригинальную систему для проведения комплекса опытно-промышленных работ на обсадной колонне диаметром 245 мм с последующим цементированием на интервале 50-350м. В рамках испытаний конструкции проходка составила 307 метров. Механическая скорость бурения достигала 31,83 м/ч при плановых 20 м/ч.

Внедрение нового типа оборудования позволит сократить цикл строительства скважины в секции кондуктора по сравнению со стандартной технологией на 18 часов. Это особенно актуально при прохождении неустойчивых пород, склонных к обвалообразованию.