В России выдали патент на отечественную систему мониторинга производственных мощностей. Завод «Е-ШКАФ» разработал уникальную технологию, с помощью которой можно отслеживать расход потребления электроэнергии, корректировать эффективность всего предприятия и отдельных рабочих постов, предотвращать аварии. В условиях санкций компания предоставляет отрасли инновационное решение в рамках импортозамещения.

Новая технология представляет собой модуль и датчики для сбора данных, которые встраиваются в электрошкаф оборудования, и программный сервер для обработки показателей. Эта связка позволяет решать наболевшие вопросы промышленного сектора. К примеру, с помощью такой системы можно отследить нерациональное потребление электропитания, перегрузку или недогрузку сети, простои, искрения. Проанализировать таким образом можно как все предприятие, так и отдельный станок. А в случае предаварийного состояния система способна подать сотрудникам сигнал «тревоги» или принудительно обесточить цех.

Технология максимально практична: она интегрируется с любыми SCADA-системами и промышленными платформами и 1С. На их базе показатели сравниваются с нормами выработки предприятия, цеха, смены или отдельного станка. Так можно высчитать себестоимость продукции, проанализировать производительность оборудования за определенное время или обнаружить изменение данных. Также технологию можно связать с системой управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, чтобы обслуживать станки по необходимости, а не по регламенту. – Делать это реже при недостаточной наработке к нужному периоду или чаще, если оборудование потребляет энергии сверх нормы.

После выдачи патента компания получила права на интеллектуальную собственность. Для заказчиков и партнеров патент будет означать развитие предприятия и стремление к новаторству. А для коллектива «Е-ШКАФа» задокументированное изобретение несет в себе еще одну функцию – мотивировать другие производства не отставать.