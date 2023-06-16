Концерн по производству горно-шахтного оборудования планируется построить в городском округе Солнечногорск, инвестиции в проект могут составить до 9 млрд рбулей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Соглашение о строительстве заводов по производству горно-шахтного оборудования подписали заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и основатель - учредитель ООО "Гормаш Глобал" Алексей Каширский на Петербургском международном экономическом форуме.

"Инвестор планирует вложить в проект до 9 млрд рублей. Новые производственные мощности появятся в городском округе Солнечногорск в 2025 году. Здесь создадут целый концерн, где будут выпускать отечественное оборудование для строительства шахт, добычи твердых полезных ископаемых и ведения горных работ. Первую очередь заводов введут в течение двух лет, практически сразу начав здесь выпуск продукции", - привели в пресс-службе слова Зиновьевой.

Она также рассказала, что запуск производства позволит создать около 4 тыс. рабочих мест.

В пресс-службе уточнили, что на заводах будут выпускать погрузо-доставочные машины грузоподъемностью до 20 тонн, шахтные самосвалы - до 50 тонн, буровые установки для проходческого, добычного, восстающего бурения и различную вспомогательную технику для производства горных работ.

"Московская область является уникальным местом для организации производства подобного типа. В настоящий момент мы получаем поддержку на всех уровнях. Так, например, сегодня рассматривается вопрос о выделении земельного участка и помощь в организации подключения к сетям. В кооперации с научным сообществом, с потребителями продукции и, конечно же, с правительством Московской области и Российской Федерации будут достигнуты цели по глубине локализации машин, а также по выпуску продукции нового поколения. И конечно же, сам завод создается с целью импортозаместить продукцию, прямо влияющую на технологический суверенитет России", - процитировали в тексте Каширского.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.