На полях Петербургского международного экономического форума Президент электротехнического холдинга ERSO Александр Тришин и генеральный директор АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Андрей Демин подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает установление отношений стратегического партнерства, взаимодействие в области применения продукции холдинга, разработки и реализации совместных научно-исследовательских проектов.

Основные направления и формы сотрудничества между компаниями включают в себя поставку трансформаторно-реакторного и коммутационного оборудования, средств релейной защиты, автоматики, коммерческого учёта электроэнергии для нужд АО «ЛОЭСК»; предоставление услуг, связанных с обслуживанием ранее поставленного оборудования, осуществление монтажных работ и ремонтов; проведение обследований действующего оборудования, предоставление технических отчетов по оценке остаточного ресурса, выдача рекомендаций; проектирование, согласование, комплектование, СМР объектов электросетевого комплекса АО «ЛОЭСК» «под ключ».

«АО «ЛОЭСК» является одним из лидеров в области обеспечения электроснабжением потребителей на северо-западе России. Подписание соглашения между холдингом ERSO и ЛОЭСК является важным шагом в развитии электротехнического бизнеса, которое позволит расширить возможности холдинга и укрепить наши позиции на рынке», – рассказал Александр Тришин.