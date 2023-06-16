 

На ПМЭФ ERSO и ЛОЭСК подписали соглашение о стратегическом партнерстве

16 июня 2023, 10:24 178 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ERSO
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На полях Петербургского международного экономического форума Президент электротехнического холдинга ERSO Александр Тришин и генеральный директор АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Андрей Демин подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает установление отношений стратегического партнерства, взаимодействие в области применения продукции холдинга, разработки и реализации совместных научно-исследовательских проектов.

Основные направления и формы сотрудничества между компаниями включают в себя поставку трансформаторно-реакторного и коммутационного оборудования, средств релейной защиты, автоматики, коммерческого учёта электроэнергии для нужд АО «ЛОЭСК»; предоставление услуг, связанных с обслуживанием ранее поставленного оборудования, осуществление монтажных работ и ремонтов; проведение обследований действующего оборудования, предоставление технических отчетов по оценке остаточного ресурса, выдача рекомендаций; проектирование, согласование, комплектование, СМР объектов электросетевого комплекса АО «ЛОЭСК» «под ключ».

«АО «ЛОЭСК» является одним из лидеров в области обеспечения электроснабжением потребителей на северо-западе России. Подписание соглашения между холдингом ERSO и ЛОЭСК является важным шагом в развитии электротехнического бизнеса, которое позволит расширить возможности холдинга и укрепить наши позиции на рынке», – рассказал Александр Тришин.

«На протяжении последних лет мы придерживаемся политики импортозамещения и активно сотрудничаем с отечественными предприятиями. Наша компания на сегодняшний день уже достигла показателя 98% отечественного оборудования, применяемого в производственной деятельности. С холдингом ERSO мы имеем давние отношения, на наших объектах уже используется оборудование и комплектующие завода-производителя. Подписание соглашения придаст новый импульс нашему плодотворному сотрудничеству, которое направлено на повышение эффективности и надежности энергоснабжения потребителей Ленинградской области», – прокомментировал Андрей Демин.

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Метки: ЛОЭСК, ERSO, ПМЭФ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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