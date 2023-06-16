Одобрен проект первой очереди карьера Тальского месторождения

Производственная мощность первой очереди Тальского карьера принята в объеме добычи 1 млн тонн магнезита в год. Проект отработки запасов месторождения получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Тальское месторождение расположено в Мотыгинском районе Красноярского края. Первые сведения о геологии Южно-Енисейского Горного округа были получены в 1830-е годы в связи с изучением золотоносности района. Уже в XX веке здесь был открыт целый ряд крупных месторождений железа, бокситов, сурьмы, талька, угля, стройматериалов и других минеральных ресурсов.

«Геологические структуры Тальского месторождения представляют собой мономинеральные породы, состоящие почти на 95% из магнезита (MgCO3), основного сырья для производства огнеупорных материалов. Отработку запасов месторождения выполнят открытым способом», – отметил главный эксперт проекта Николай Егер.

Проектом предусмотрены работы по строительству карьера, применение высокопроизводительного горнотранспортного оборудования и иной производственной техники для обеспечения проектного уровня добычи – 1 млн тонн магнезита в год.

В числе размещаемых объектов – площадки горных работ, отвального хозяйства, а также дробильно-сортировочный комплекс и иные производственные и вспомогательные сооружения.

Застройщик – ООО «Группа "Магнезит"». Генеральный проектировщик – АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».