Роснедра передали Якутии полномочия по недропользованию

15 июня в ходе Петербургского международного экономического Роснедра передали часть федеральных полномочий Якутии, в том числе по выдаче лицензий на сбор мамонтовой фауны, лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод.

Документ подписали глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров.

«Сегодня на ПМЭФ мы совместно с Роснедра закрепили соглашением по недропользованию ту работу, которую мы готовили на протяжении долгого времени. В итоге сейчас Якутии переданы полномочия, которыми ранее распоряжался федеральный центр, в том числе по выдаче лицензий на сбор мамонтовой фауны, выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод. Всё это – важнейшие направления, закладывающее надёжный фундамент для прорывного развития Якутии и всей страны. Открытие новых месторождений имеет колоссальный социальный эффект, который отражается в росте поступлений на развитие региона – это то, что мы сегодня уже видим своими глазами. Отрадно, что теперь данные полномочия есть у республики», - сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Евгений Петров отметил, что Республика Саха (Якутия) обладает огромным сырьевым потенциалом и прямым доступом к Северному морскому пути.

«Сырьевой профиль Якутии отличается от других регионов. Здесь сосредоточено порядка 80% от общероссийских запасов алмазов, 54% разведанного урана, 36% олова, 30% сурьмы, 15% серебра и 11% золота. В 2022 году в Республике в рамках заявительного принципа открыто стратегическое месторождение золота «Роман». Подписанное сегодня на полях ПМЭФ соглашение с Правительством Республики ещё раз подчёркивает необходимость использования недр для улучшения жизни людей, живущих в регионе, и развития самого региона. И здесь важно объединить усилия государственных органов и бизнеса, федеральных и региональных властей, природоресурсного и природоохранного блока», - прокомментировал руководитель Федерального агентства по недропользованию.

Отметим, что за период действия ранее подписанного соглашения с 2016 по 2023 годы всего выдано 4 186 разрешений на строительство и 1 548 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, 915 лицензий на сбор палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны, 92 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод.

В ходе визита в Якутию министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отмечал, что экспортные возможности региона формируют близость рынков сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому так важно именно здесь развивать геологоразведку и добычу дефицитных видов минерального сырья.

В этой связи в Якутии предполагается создать новый газовый минерально-сырьевой центр, а также нарастить добычу ниобия, редкоземельных металлов, вольфрама, олова и урана.

В тоже время геологическая изученность республики остаётся одной из самых низких в стране. Только 12,6% Якутии покрыто государственными геологическими картами новой серии, что в 2 раза ниже среднего по России. От республики было инициировано обращение Президенту Российской Федерации Владимиру Путину об определении Якутии пилотным регионом по интенсивному наращиванию минерально-сырьевой базы и кратному увеличению финансирования геологоразведки до 10-15 млрд рублей ежегодно. Получено полное одобрение этих предложений.