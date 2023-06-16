Новые подвесные канатные дороги, система искусственного оснежения и новые трассы появятся на горнолыжном курорте "Горный воздух" на Сахалине. Соглашение об этом подписали на полях Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ) группа компаний "Мантера" и правительство Сахалинской области.

"Подписи под соглашением о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и группой компаний "Мантера" на полях Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Валерий Лимаренко и председатель совета директоров Роман Баталов. В рамках реализации подписанного соглашения группа компаний "Мантера" в 2025 году начнет строить две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, а также систему искусственного оснежения и новые горнолыжные трассы", - сообщает в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, количество туристов, приезжающих на Сахалин, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, постоянно растет. Это создает необходимость развития курорта, создания новых трасс.

В настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений. Начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1 700 га. Ожидается, что новая инфраструктура будет введена в эксплуатацию в 2027 году. По прогнозам ГК "Мантера", к 2030 году поток туристов достигнет 600 тыс. человек.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается одним из лучших мест для катания на Дальнем Востоке. Он включает 35 км трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог. В настоящее время здесь реализуется несколько инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.