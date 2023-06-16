Ученые НИУ «МЭИ» разработали отечественный оптико-электронный комплекс для диагностики газожидкостных потоков. Отличительной особенностью комплекса является одновременное определение скорости газожидкостного потока и размеров частиц в нем.

Экспериментальная установка состоит из лазерного модуля, оптической системы формирования лазерной плоскости, исследуемого образца, камеры и электронно-вычислительного устройства со специально разработанным программным обеспечением для обработки результатов. Разработанный оптико-электронный комплекс сможет применяться как для научных измерений, так и для измерений на коммерческих предприятиях в целях контроля качества продукции, такой как форсунки топлива, паровых и гидродинамических систем.

В системе применяется автоматизированная обработка результатов, позволяющая быстро получать результаты измерений. Помимо этого, разработанный комплекс отличается своей сравнительно невысокой стоимостью и универсальностью, которая выражается в широком диапазоне измеряемых скоростей и размеров частиц.

«Наши ученые представляют отечественные разработки, которые готовы не только заменить зарубежные комплексы, но и стать лидерами в этой области. Мы стараемся оптимально сочетать фундаментальные знания по электронике и лазерной оптике с их практическим применением. Благодаря такому подходу мы предлагаем комплексы, которые позволяют экономить время рабочего персонала и материальные затраты на его производство», — о создании нового комплекса рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Для определения скорости газожидкостного потока и размеров частиц в нем используются лазерный интерференционный метод и мультицветная анемометрия изображениям частиц. Суть заключается в фиксировании неоднородностей, движущихся через лазерную плоскость. В таком случае неоднородности в виде капель или пузырьков на изображении имеют вид окружностей с интерференционной картиной внутри. По структуре этой картины можно определить размер неоднородности, а по смещению окружностей между отдельными кадрами можно определить скорости движения неоднородностей в среде.

Оптико-электронный комплекс для диагностики газожидкостных потоков разработала научная группа кафедры Физики имени В.А. Фабриканта НИУ «МЭИ» под руководством заведующей кафедры Надежды Скорняковой.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2023)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.