Интернет многократно расширил возможности общения, в том числе и для бизнеса. Многочисленные интернет-магазины и разнообразные сервисы потихоньку вошли в обыденную жизнь. Гигантские платформы, служащие связующим звеном между продавцом и покупателем, действуют во всех сегментах экономики.

Создатели первого маркетплейса металла в России не стали размениваться по мелочам, и назвали портал просто и со вкусом – HARDHUB (ХардХаб), что безусловно оценят любители тяжелого рока, и опытные маркетологи, и люди с прекрасным чувством юмора.

ХардХаб представляет собой технологический портал с расширенными возможностями действий и управления как для продавцов, так и покупателей.

На сайте можно найти также бесплатное размещение продукции металлотрейдеров и заводов.

Для потребителей металлической продукции в каталоге представлены металлические разделы:

Металлопрокат;

Цветной металлопрокат;

Оцинкованный металлопрокат;

Нержавеющий металлопрокат;

Специальные стали;

Профнастил;

Кровля;

Фасад.

Подразделы содержат обширный перечень детализированной продукции. Также предлагается провести поиск по поставщикам. В Москве в базе зарегистрировано 26 компаний, поставляющих металлопрокат на рынки страны. Продавцы располагают 179 733 объявлениями о реализации товара.

Клиенту предлагается также выбрать ближайший город, удобный для приобретения и вывоза товара – 58 городов страны. В Сургуте, например, только 4 поставщика предлагают 15099 позиций.

ХардХаб – выгодная платформа для заинтересованных сторон, на которой реализован комфортный и понятный функционал. Покупателям предоставляют такие возможности:

Проверенная информация, опубликованная на сайте – автоматическая работа IT системы;

Регулярные проверки контактной информации поставщиков гарантируют актуальные сведения;

Стоимость товара автоматически сравнивается с историческими и среднерыночными ценами. При сильных отклонениях товар снимается с предложения;

Подробный каталог – на сайте выложена полная информация по каждой позиции, содержащая характеристики, параметры и условия сделки, соответствие нормам и необходимые для продажи нюансы;

Гарантия доставки. Заказ будет выполнен в срок и не потеряется даже от разных поставщиков.

Поставщики также имеют выгодные условия для торговли на маркетплейсе ХардХаб:

Простота загрузки на сайт информации о собственном товаре. Публикации загружаются поставщиками как самостоятельно, так и в автоматическом режиме. Портал обеспечивает регулярную актуализацию цен;

Портал не торгует металлом. ХардХаб – это связующее звено между продавцом и покупателем, помогающий найти партнера быстро с дополнительными услугами;

На платформе реализованы различные сервисы, помимо публикации объявлений. Встроенные калькуляторы, аналитика цен, статьи и справочники помогают легко ориентироваться в спросе и предложении.

Реклама с помощью баннеров : размещение баннеров позволяет рассказать о продукции целевой аудитории.

ХардХаб действует в пятерке крупных регионов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Екатеринбурге, что дает обширную аудиторию. Но останавливаться на достигнутом портал не собирается, и в планах – расширение географии рабочих процессов.