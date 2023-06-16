 

В сфере В2В научились привлекать клиентов с помощью маркетплейсов

16 июня 2023, 16:21 251 Время чтения ≈ 4 мин
Авторы и источники / Правообладателям

Интернет многократно расширил возможности общения, в том числе и для бизнеса. Многочисленные интернет-магазины и разнообразные сервисы потихоньку вошли в обыденную жизнь. Гигантские платформы, служащие связующим звеном между продавцом и покупателем, действуют во всех сегментах экономики.

Создатели первого маркетплейса металла в России не стали размениваться по мелочам, и назвали портал просто и со вкусом – HARDHUB (ХардХаб), что безусловно оценят любители тяжелого рока, и опытные маркетологи, и люди с прекрасным чувством юмора.

ХардХаб представляет собой технологический портал с расширенными возможностями действий и управления как для продавцов, так и покупателей.

На сайте можно найти также  бесплатное размещение продукции металлотрейдеров и заводов.

Для потребителей металлической продукции в каталоге представлены металлические разделы:

  • Металлопрокат;
  • Цветной металлопрокат;
  • Оцинкованный металлопрокат;
  • Нержавеющий металлопрокат;
  • Специальные стали;
  • Профнастил;
  • Кровля;
  • Фасад.

Подразделы содержат обширный перечень детализированной продукции. Также предлагается провести поиск по поставщикам. В Москве в базе зарегистрировано 26 компаний, поставляющих металлопрокат на рынки страны. Продавцы располагают 179 733 объявлениями о реализации товара.

Клиенту предлагается также выбрать ближайший город, удобный для приобретения и вывоза товара – 58 городов страны. В Сургуте, например, только 4 поставщика предлагают 15099 позиций.

ХардХаб – выгодная платформа для заинтересованных сторон, на которой реализован комфортный и понятный функционал. Покупателям предоставляют такие возможности:

  • Проверенная информация, опубликованная на сайте – автоматическая работа IT системы;
  • Регулярные проверки контактной информации поставщиков гарантируют актуальные сведения;
  • Стоимость товара автоматически сравнивается с историческими и среднерыночными ценами. При сильных отклонениях товар снимается с предложения;
  • Подробный каталог – на сайте выложена полная информация по каждой позиции, содержащая характеристики, параметры и условия сделки, соответствие нормам и необходимые для продажи нюансы;
  • Гарантия доставки. Заказ будет выполнен в срок и не потеряется даже от разных поставщиков.

Поставщики также имеют выгодные условия для торговли на маркетплейсе ХардХаб:

  • Простота загрузки на сайт информации о собственном товаре. Публикации загружаются поставщиками как самостоятельно, так и в автоматическом режиме. Портал обеспечивает регулярную актуализацию цен;
  • Портал не торгует металлом. ХардХаб – это связующее звено между продавцом и покупателем, помогающий найти партнера быстро с дополнительными услугами;
  • На платформе реализованы различные сервисы, помимо публикации объявлений. Встроенные калькуляторы, аналитика цен, статьи и справочники помогают легко ориентироваться в спросе и предложении.
  • Реклама с помощью баннеров: размещение баннеров позволяет рассказать о продукции целевой аудитории.

ХардХаб действует в пятерке крупных регионов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Екатеринбурге, что дает обширную аудиторию. Но останавливаться на достигнутом портал не собирается, и в планах – расширение географии рабочих процессов.

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Метки: HARDHUB, ХАРДХАБ, В2В

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