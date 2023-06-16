Рынок вакансий растет
Интернет многократно расширил возможности общения, в том числе и для бизнеса. Многочисленные интернет-магазины и разнообразные сервисы потихоньку вошли в обыденную жизнь. Гигантские платформы, служащие связующим звеном между продавцом и покупателем, действуют во всех сегментах экономики.
Создатели первого маркетплейса металла в России не стали размениваться по мелочам, и назвали портал просто и со вкусом – HARDHUB (ХардХаб), что безусловно оценят любители тяжелого рока, и опытные маркетологи, и люди с прекрасным чувством юмора.
ХардХаб представляет собой технологический портал с расширенными возможностями действий и управления как для продавцов, так и покупателей.
На сайте можно найти также бесплатное размещение продукции металлотрейдеров и заводов.
Для потребителей металлической продукции в каталоге представлены металлические разделы:
Подразделы содержат обширный перечень детализированной продукции. Также предлагается провести поиск по поставщикам. В Москве в базе зарегистрировано 26 компаний, поставляющих металлопрокат на рынки страны. Продавцы располагают 179 733 объявлениями о реализации товара.
Клиенту предлагается также выбрать ближайший город, удобный для приобретения и вывоза товара – 58 городов страны. В Сургуте, например, только 4 поставщика предлагают 15099 позиций.
ХардХаб – выгодная платформа для заинтересованных сторон, на которой реализован комфортный и понятный функционал. Покупателям предоставляют такие возможности:
Поставщики также имеют выгодные условия для торговли на маркетплейсе ХардХаб:
ХардХаб действует в пятерке крупных регионов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Екатеринбурге, что дает обширную аудиторию. Но останавливаться на достигнутом портал не собирается, и в планах – расширение географии рабочих процессов.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter