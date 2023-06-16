Группа компаний 1520 заключила договор с ПАО «Тольяттиазот» на строительство железнодорожной инфраструктуры перевалочного комплекса аммиака в морском порту Тамань. Процедура подписания документа состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

Подписи под договором поставили заместитель генерального директора ГК 1520 Дмитрий Болотский и генеральный директор ПАО «Тольяттиазот» Анатолий Шаблинский.

«Проект терминала порта Тамань имеет для нас самый высокий приоритет. Предстоит выполнить значительный объем работ, для чего мы задействуем наши ведущие компании и специалистов. Консолидация усилий обеспечит эффективность и надежность транспортной сети для перевозки продукции ТОАЗа», - рассказал Дмитрий Болотский.

В рамках проекта ГК 1520 построит и модернизирует 45 км путей, три моста, возведет и оборудует комплекс зданий железнодорожной станции, уложит более 40 стрелочных переводов, установит современные системы управления движением поездов. Таким образом терминал Тольяттиазота соединят с железнодорожной сетью общего пользования.

Строительство терминала ПАО «Тольяттиазот» в порту Тамань - сложнейший инфраструктурный проект федерального значения. Включен Правительством РФ в дорожную карту развития морских портов в Азово-Черноморском бассейне. Новый перевалочный комплекс в Тамани обеспечит стратегическую независимость морских перевозок от зарубежных портов Азово-Черноморского региона.