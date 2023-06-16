"Кабельный движ": в поисках лучшего

В четверг 15 июня 2023 года в московском банкетном зале 2btrend Loft состоялся очередной, уже второй по счету (но далеко не последний) мастер-класс для электромонтажников под названием «Кабельный движ». Мероприятие, организованное известным блогером и трейдером «кабельной маньячкой» Татьяной Миллер совместно с порталом RusCable.Ru, собрало под одной крышей ведущих специалистов по электромонтажным работам из Москвы и других регионов страны и, несомненно, повторило огромный успех первого аналогичного мастер-класса, прошедшего ранее в Санкт-Петербурге.

Помимо очаровательных танцовщиц go-go, «гвоздем программы» выступили, разумеется, электрические кабели различных типов, выпущенные под несколькими десятками брендов. Участникам было предложено всесторонне изучить представленные образцы и оценить их по 5-бальной шкале с точки зрения удобства разделки и качества изготовления. Параллельно ведущие специалисты своего дела активно делились друг с другом опытом работы с кабелями той или иной марки, субъективными впечатлениями и объективными выводами.

Выступая перед собравшимся, руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев подчеркнул, что основная цель происходящего – выслушать непредвзятые мнения профессиональных потребителей КПП о продукции той или иной торговой марки. Аудитория с пониманием встретила этот призыв, в итоге на основе отзывов и последующего открытого голосования были составлены рейтинги кабелей, наименее и наиболее понравившихся участникам мероприятия по совокупности основных показателей.

Лучшей признана продукция ООО «Конкорд», на втором месте – ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», третью позицию заняла КПП, выпускаемая ООО «Кабельный завод «Пересвет», четвертую и пятую – соответственно ООО «Дмитров-Кабель» и ООО «Рыбинскэлектрокабель». Зрительских симпатий удостоились и образцы от ООО «Угличкабель», LAPP и АО «Завод «Энергокабель».

В тройку производителей, продукция которых произвела негативное впечатление на профессиональных электромонтажников, вошли ООО «ВеЛесКаб», возглавившее антирейтинг, а также завод «ЭлПром» и ООО «СамКаб».

Все участники мастер-классов получают особый статус и ранг профессиональных пользователей на форуме RusCable.Ru, где смогут без цензуры и посредников обсуждать интересующие вопросы напрямую с поставщиками и производителями кабельно-проводниковой продукции.