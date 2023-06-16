"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" обновил каталог продукции военного назначения

Представляем вашему вниманию обновленный электронный каталог КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, ВХОДЯЩИХ В НОМЕНКЛАТУРУ ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

https://podolskkabel.ru/res/content/docs/f2062_download_0_file.pdf

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» имеет многолетний опыт производства и поставки кабельно-проводниковой продукции, которая входит в номенклатуру изделий военного назначения, принимаемых военным представительством.

На предприятии созданы все условия для выполнения государственных оборонных заказов в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ.

Сертификат соответствия СДС «Электронсерт» удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на производство кабельной продукции, соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002, что даёт право выполнять заказы для нужд Министерства Обороны.

Все кабели оборонного назначения включены в Ограничительный перечень Минпромторга России как продукция, предназначенная для Минобороны России.

Продукция предприятия АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, что подтверждено протоколами испытаний и соответствующими сертификатами.

Информация о сертификации кабельной продукции представлена на сайте www.podolskkabel.ru в разделе «Качество».

По вопросам приобретения кабельно-проводниковой продукции обращайтесь по телефону: 8 800 302-78-83; +7 495 502-78-83 или присылайте свои заявки на e-mail: office@podolskkabel.ru.