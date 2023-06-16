В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) по созданию в Калининградской области производства литий-ионных ячеек, модулей, тяговых батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии.

Сторонами контракта выступают компания-интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство Калининградской области, а также Администрация Неманского района Калининградской области, где будет создано высокотехнологичное производство.

Специальный инвестиционный контракт - это инструмент государственной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство в России. В рамках СПИК инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются обязательства компании реализовать инвестиционный проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки.

По условиям контракта на первой российской «гигафабрике», возводимой Росатомом в Калининградской области (общая площадь территории - 23,6 гектара), до конца 2027 года будет поэтапно обеспечена глубокая локализация продукции. За весь период СПИКа до 2030 года объем произведенной и реализованной промышленной продукции достигнет 18,5 ГВт*ч или более 230 тыс. тяговых батарей.

«В эпоху активного развития электротранспорта и возобновляемой энергетики отрасль систем накопления энергии становится приоритетным направлением, которое является базисом технологической независимости. В связи с этим в прошлом году мы ужесточили требования к локализации продукции систем накопления энергии. В результате реализации СПИКа в Калининградской области будет создано высокотехнологичное производство накопителей энергии. Первые батареи сойдут с конвейера в 2025 году. Мощность «гигафабрики» составит 4 ГВт*ч в год, что позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1200 человек, включая сопутствующие поддерживающие производства). В приоритете компании - привлечение более 90% сотрудников из числа местных жителей Калининградской области. Завод станет не только крупным налогоплательщиком Калининградской области, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер образования, науки, технологий, производственной кооперации.

«Сам факт присутствия в нашем регионе Росатома усиливает социально-экономический потенциал территории. Мы гордимся тем, что в Калининградской области создаётся такое уникальное производство. В перспективе завод в Неманском районе станет одним из крупнейших работодателей нашего региона и создаст новые высокотехнологичные профессии не только в Калининградской промышленности, но и в целом по России», - заявил губернатор Антон Алиханов, также отметив активное участие Росатома в проектах развития области.

Новое предприятие гарантирует импортозамещение поставок тяговых батарей для отечественных автопроизводителей. Помимо этого, ООО «РЭНЕРА» реализует широкую программу научных исследований и инженерных работ, обеспечивающих эволюцию технологий и выпуск конкурентоспособной продукции.

«Создавая отрасль накопителей энергии, мы открываем новые возможности для стабильного развития электротранспорта в России. В 2025 году на первой российской «гигафабрике» в Калининградской области начнется серийное производство надежных, безопасных и энергоемких литий-ионных аккумуляторных батарей. Новое производство позволит перейти на более экологичный транспорт, обеспечить снижение уровня шума и загрязнения воздуха в больших городах», – отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

Росатом взялся за развитие новой для себя отрасли электротранспорта, которая полностью соответствует таким ценностям Госкорпорации, как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Росатом создает полный цикл производственной цепочки «от рудника до утилизации». Предприятия Госкорпорации будут заниматься добычей лития, его переработкой, производством аккумуляторных батарей и их утилизацией. ООО «РЭНЕРА» занимает важную роль в этой цепочке: разрабатывает и производит высокотехнологичные решения - тяговые аккумуляторные батареи.

Строительство Калининградской «гигафабрики» является одним из ключевых мероприятий «дорожной карты» развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные». Ожидается, что площадь производственных корпусов и инфраструктуры составит почти 100 тысяч квадратных метров, проектная мощность выпускаемой продукции - 4 ГВт*ч в год.

В штатном расписании Калининградской «гигафабрики» предусмотрены рабочие места для специалистов с опытом работы. Уже сейчас такие кандидаты могут попасть в перспективную базу сотрудников будущего производства (адрес для резюме: cv.rosatom@rosatom.ru).

На сегодняшний день определен вектор развития отрасли – ключевой рынок для систем накопления энергии – электротранспорт. Принятая Правительством РФ в 2021 году «Концепция по развитию производства и использования электрического транспорта» стала опорной точкой для кратного увеличения прогноза объема российского рынка систем накопления энергии: прогнозируемый Минпромторгом объем производства электротранспорта в РФ составит 217 тысяч автомобилей в год к 2030 году.

Концепция Росатома предполагает «вторую жизнь» для тяговых батарей: после эксплуатации в электротранспорте они могут использоваться в стационарных системах накопления электроэнергии, в частности, в сети зарядных станций, для чего также требуется унификация технических решений. Это повысит рентабельность батареи на ее жизненном цикле и позволит поставлять ее по более низкой цене производителям транспорта. Кроме того, возможны различные схемы финансирования и владения, когда будет отдельно приобретаться электромобиль, а батарея может поставляться по схеме лизинга.

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» реализует проект по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. www.www.renera.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.