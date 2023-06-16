16 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и директор «Корпорации развития Вологодской области» Наталья Маркелова подписали соглашение о сотрудничестве в части создания особых экономических зон и крупных инвестиционных проектов.



В регионе планируется создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Вологодская». На данный момент определены первые шесть резидентов ОЭЗ — компании лесоперерабатывающей, химической, текстильной, машиностроительной отраслей. Предприятия получат не только инженерную инфраструктуру и земельные участки на льготных условиях, но и налоговые преференции.



Планируемый объем инвестиций в ОЭЗ «Вологодская» – более 8 млрд рублей. Здесь создадут около 500 новых рабочих мест.



«Россети Северо-Запад» готовы построить для площадок особой экономической зоны в Вологодском округе необходимую электросетевую инфраструктуру.



В частности, сетевая компания планирует обеспечить мощность для первого в Вологодской области комплекса по сжижению природного газа. Он используется для частных домов и автозаправочных станций. Кроме этого, «Россети Северо-Запад» готовы обеспечить мощность для завода «Александра-Плюс». Это позволит предприятию в полтора раза увеличить производство амальгамных ламп низкого давления для обеззараживания воды и воздуха.

«Мы понимаем, что развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области невозможны без электросетевой инфраструктуры. Поэтому крупные региональные проекты ставим в приоритет. Готовы обеспечить для резидентов особой экономической зоны необходимые мощности», – отметил Артем Пидник.