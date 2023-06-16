15 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме Глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник подписали соглашение о сотрудничестве по развитию электроснабжения и повышению энергоэффективности.



Сегодня в зоне ответственности муниципальных образований Республики Коми около 50 тысяч точек освещения в населенных пунктах и на дорогах регионального значения. Треть этого оборудования требует модернизации.



«Россети Северо-Запад» по энергосервисному контракту готовы инвестировать собственные средства в модернизацию уличного и дорожного освещения в регионе.



Регион компенсирует затраты сетевой компании в течение семи лет за счёт средств, сэкономленных на энергопотреблении благодаря установке энергосберегающего оборудования. Например, замена уличного светильника старого образца на светодиодный снижает расходы на электроэнергию почти в 2 раза. Реализация проекта планируется без привлечения дополнительного бюджетного финансирования Республики Коми.



Также сетевая компания готова строить сети освещения, полностью обслуживать новую и действующую инфраструктуру.

«Мы готовы стать комплексным оператором по наружному освещению в Республике Коми. Благодаря этому регион получит модернизированную и новую инфраструктуру, а также снизит затраты на электроэнергию. При этом мы сможем не только возвращать инвестиции, но и получать дополнительные средства для развития электросетевого комплекса Республики Коми», – отметил Артем Пидник.