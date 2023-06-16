Кабельный движ
15 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме Глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник подписали соглашение о сотрудничестве по развитию электроснабжения и повышению энергоэффективности.
Сегодня в зоне ответственности муниципальных образований Республики Коми около 50 тысяч точек освещения в населенных пунктах и на дорогах регионального значения. Треть этого оборудования требует модернизации.
«Россети Северо-Запад» по энергосервисному контракту готовы инвестировать собственные средства в модернизацию уличного и дорожного освещения в регионе.
Регион компенсирует затраты сетевой компании в течение семи лет за счёт средств, сэкономленных на энергопотреблении благодаря установке энергосберегающего оборудования. Например, замена уличного светильника старого образца на светодиодный снижает расходы на электроэнергию почти в 2 раза. Реализация проекта планируется без привлечения дополнительного бюджетного финансирования Республики Коми.
Также сетевая компания готова строить сети освещения, полностью обслуживать новую и действующую инфраструктуру.
«Мы готовы стать комплексным оператором по наружному освещению в Республике Коми. Благодаря этому регион получит модернизированную и новую инфраструктуру, а также снизит затраты на электроэнергию. При этом мы сможем не только возвращать инвестиции, но и получать дополнительные средства для развития электросетевого комплекса Республики Коми», – отметил Артем Пидник.
«Мы заинтересованы в создании центра компетенции по наружному освещению в регионе. Благодаря производственному и техническому потенциалу «Россети Северо-Запад» мы можем перейти на единые стандарты качества освещения. Это станет очередным шагом для создания комфортной и безопасной среды для жителей Республики Коми», – подчеркнул Владимир Уйба.
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