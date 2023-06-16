Битва электриков по международным правилам в МЭИ
ПАО «Россети» и ООО «Таврида Электрик» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения отечественного инновационного оборудования и радиоэлектронной продукции при модернизации и развитии распределительного электросетевого комплекса.
Подписи под документом поставили Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» – Главный инженер Евгений Ляпунов и Генеральный директор ООО «Таврида Электрик» Владимир Чернышев.
Среди направлений взаимодействия – разработка и внедрение интеллектуальных решений для автоматизации и повышения надежности сельских и городских распределительных сетей 6-35 кВ, выпуск отечественного коммутационного оборудования, локализация лучших технических решений.
Также компании намерены сотрудничать по вопросам подготовки кадров при реализации проектов с применением инновационных отечественных решений, совершенствования нормативно-правового регулирования отрасли, моделирования распределительных сетей в соответствии со стандартом CIM, который обеспечивает информационное взаимодействие со всеми контрагентами.
«Группа «Россети» уже почти 10 лет активно реализует программу импортозамещения. По итогам прошлого года доля иностранной продукции в закупках компании составила всего 6,1%. Подписанное сегодня соглашение – важный шаг в реализации планов по внедрению на объектах компании инновационного оборудования и радиоэлектронной продукции российского производства. Документ поможет расширять сферы сотрудничества и практического взаимодействия с российскими производителями высокотехнологичной продукции», – сказал Евгений Ляпунов.
«Благодарю Группу «Россети» за многолетнюю кооперацию. «Таврида Электрик» совместно с электросетевыми компаниями реализует ряд проектов, в том числе участвует в комплексной модернизации сетевой инфраструктуры с применением самых современных технологий и инновационного оборудования отечественного производства. Подписанное на полях Петербургского международного экономического форума соглашение позволит нам войти в новые проекты по развитию и модернизации электросетей и ускорить работу в этом направлении. Это несомненно принесет положительный эффект для отрасли и будет способствовать экономическому росту в целом», – отметил Владимир Чернышев.
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