ПАО «Россети» и ООО «Таврида Электрик» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения отечественного инновационного оборудования и радиоэлектронной продукции при модернизации и развитии распределительного электросетевого комплекса.

Подписи под документом поставили Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» – Главный инженер Евгений Ляпунов и Генеральный директор ООО «Таврида Электрик» Владимир Чернышев.

Среди направлений взаимодействия – разработка и внедрение интеллектуальных решений для автоматизации и повышения надежности сельских и городских распределительных сетей 6-35 кВ, выпуск отечественного коммутационного оборудования, локализация лучших технических решений.

Также компании намерены сотрудничать по вопросам подготовки кадров при реализации проектов с применением инновационных отечественных решений, совершенствования нормативно-правового регулирования отрасли, моделирования распределительных сетей в соответствии со стандартом CIM, который обеспечивает информационное взаимодействие со всеми контрагентами.

«Группа «Россети» уже почти 10 лет активно реализует программу импортозамещения. По итогам прошлого года доля иностранной продукции в закупках компании составила всего 6,1%. Подписанное сегодня соглашение – важный шаг в реализации планов по внедрению на объектах компании инновационного оборудования и радиоэлектронной продукции российского производства. Документ поможет расширять сферы сотрудничества и практического взаимодействия с российскими производителями высокотехнологичной продукции», – сказал Евгений Ляпунов.