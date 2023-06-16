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Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Елена Андреева и генеральный директор «Завода НАРТИС» Олег Владимиров на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, разработки и внедрения инновационного оборудования отечественного производства и обеспечения потребности отрасли в замещении импортной продукции. Кооперация компаний ускорит реализацию стратегической задачи по развитию российской электротехнической промышленности.
Стороны создадут рабочую группу для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной области, а также будут взаимодействовать по вопросам, связанным с созданием отечественной электронной компонентной базы в интеллектуальных системах учета электроэнергии.
«Россети» являются крупным потребителем новых отечественных решений российской микроэлектронной промышленности. При этом, особое внимание мы уделяем импортозамещению компонентной базы. Наша совместная работа внесет существенный вклад в устойчивое развитие российской электроники», - отметила Елена Андреева.
«Завод НАРТИС», запущенный в 2022 году, уже имеет опыт сотрудничества с компаниями группы «Россети». Благодаря соглашению мы получаем дополнительный стимул к расширению масштабов производства за счет проведению новых НИОКР силами нашего научно-технического центра. Это позволит создавать электронную компонентную базу для других видов электротехнической продукции, применяемой в сфере энергетики и соответствующей требованиям законодательства о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», – заявил генеральный директор «Завода НАРТИС» Олег Владимиров.
Всего в Группе «Россети» установлено более 6,1 млн современных приборов учета (более 30% всех точек коммерческого учета).
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