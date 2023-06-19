Соответствующее постановление Правительства РФ подписано 14 июня 2023 года. В общей сложности 1 039 км автомобильных дорог новых субъектов РФ перешли в ведение Федерального дорожного агентства.

«Таким образом, мы завершили масштабную межведомственную работу по интеграции дорожной сети новых субъектов Российской Федерации в сеть федеральных автомобильных дорог. Их развитие – одна из важнейших стратегических задач всего строительного комплекса нашей страны. Федеральным дорожным агентством планируется диагностика принятых трасс. После определения уровня их транспортно-эксплуатационного состояния и в соответствии с ним будет проводиться комплекс необходимых мероприятий по ремонту, содержанию и обустройству дорог. Все необходимые возможности и ресурсы для этого есть», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения Российской Федерации дополнился трассами Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь и А-258 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Кантемировка – Луганск.

Автомобильная дорога Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь соединяет такие административные центры субъектов РФ, как Белгород, Луганск и Донецк. Она обеспечивает проезд к морскому порту г. Мариуполя и аэропорту. Трасса включает в себя участки Белгород – Павловск и «Белгород – Павловск» – граница с ЛНР (Ровеньки) в Белгородской и Воронежской областях. Далее автомобильная дорога проходит через Новопсков, Старобельск, Луганск, затем по международному транспортному коридору Е40 до Дебальцево и по коридору Е50 до Донецка, а оттуда до Мариуполя через Волноваху.

В свою очередь трасса А-258 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Кантемировка – Луганск соединит одну из ключевых транспортных артерий нашей страны – трассу М-4 «Дон» – с Луганском от Богучара через Кантемировку, Просяное и Беловодск. Новая автомобильная дорога включает в себя участок трассы М-4 «Дон» – Кантемировка – граница с ЛНР (Воронежская область). И далее от границы с Воронежской областью до Луганска (ЛНР).

Кроме того, действующая федеральная трасса А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Луганской Народной Республикой будет продлена до Луганска и получит новое наименование – Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. Данная трасса играет важнейшую логистическую роль – по ней доставляются основные грузы. Помимо этого, она соединяет республику с Ростовской областью.

Аналогичная ситуация с федеральной автомобильной дорогой А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Донецкой Народной Республикой, которая пройдёт до Симферополя и будет называться Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Она соединяет Запорожскую и Херсонскую области. И в пределах Запорожья её протяженность составляет 230,7 км.

«Данные автомобильные дороги проходят по ключевым логистическим маршрутам, по которым осуществляется в том числе доставка гуманитарной помощи. Они обеспечивают связность новых регионов со всей Россией и соединяют основные точки транспортного спроса – аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы, автомобильные пункты пропуска, ключевые социальные и культурные учреждения. Модернизация этих трасс даст новый импульс экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для Росавтодора крайне важно во всех субъектах РФ поддерживать высокий уровень транспортно-эксплуатационного состояния подведомственных федеральных автомобильных дорог и проводить весь необходимый перечень мероприятий, нацеленный на повышение безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения», – подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В то же время глава ведомства отметил, что одним из этапов в рамках развития автодорожной сети новых субъектов Росавтодор рассматривает оказание поддержки регионам в развитии федеральных и региональных автомобильных дорог, а также улично-дорожной сети, что даст импульс социально-экономическому развитию новых территорий и скажется на повышении качества жизни, безопасности и комфорта передвижения граждан.