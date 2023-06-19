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  • Генеральный директор Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Кутенев выступил с напутственным словом на первенстве Яхт-клуба

Генеральный директор Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Кутенев выступил с напутственным словом на первенстве Яхт-клуба

19 июня 2023, 16:44 359 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Соревнования среди юных воспитанников спортивной школы №10 прошли в рамках проекта «Паруса России» на озере Светлая жизнь. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и Фонд Сергея Кутенева много лет сотрудничают с Федерацией Парусного Спорта Орловской области и спортивной школой №10, всесторонне поддерживают и помогают проводить детские соревнования различного уровня.

- Рад видеть, что в Орловской области парусный спорт не только существует, но и набирает популярность, привлекая в свои ряды активную и целеустремленную молодежь. Поддерживая такие виды спорта, наше государство способствует развитию как физических, так и волевых качеств подрастающего поколения, – уверен Сергей Кутенев.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
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