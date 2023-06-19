Соревнования среди юных воспитанников спортивной школы №10 прошли в рамках проекта «Паруса России» на озере Светлая жизнь. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и Фонд Сергея Кутенева много лет сотрудничают с Федерацией Парусного Спорта Орловской области и спортивной школой №10, всесторонне поддерживают и помогают проводить детские соревнования различного уровня.

- Рад видеть, что в Орловской области парусный спорт не только существует, но и набирает популярность, привлекая в свои ряды активную и целеустремленную молодежь. Поддерживая такие виды спорта, наше государство способствует развитию как физических, так и волевых качеств подрастающего поколения, – уверен Сергей Кутенев.