Магистраль непрерывного движения в Санкт-Петербурге от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через реку Неву построят при участии ООО "ВТБ инфраструктурный холдинг". Соглашение о строительстве магистрали №7 подписали в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин, передает корреспондент ТАСС.

"ВТБ - наш стратегический партнер, и у нас много крупных проектов. Мы сегодня подписываем один из важных для нашего города и Ленинградской области проектов - это Седьмая магистраль. Она по значимости равна ЗСД [Западному скоростному диаметру], она свяжет центральные районы города и будет доходить до Ленинградской области. Это непростой, сложный проект, но я уверен, что мы справимся", - сказал на церемонии подписания губернатор Петербурга.

Как отметил глава ВТБ, реализация проекта строительства магистрали из центра города в сторону Зеленогорска вдоль железнодорожных путей обсуждалась в Петербурге с 1966 года. "Мы точно уложимся в более короткие сроки", - пообещал Костин.

В рамках форума ВТБ подписал также соглашение с Ленинградской областью о строительстве на территории региона пятого и шестого этапов Широтной магистрали скоростного движения.

"Ленинградская область - один из самых динамично развивающихся регионов России. Здесь строится новое жилье, создаются новые рабочие места, но, к сожалению, есть отставание по развитию инженерной инфраструктуры. Для нас это соглашение стратегическое, мы его давно ждали", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Цель проекта - обеспечить дорожно-транспортную доступность населенных пунктов Всеволожского района. "Проект позволит сократить время перемещения внутри Санкт-Петербургской агломерации, а также сократить логистические издержки бизнеса на транспортировку продукции", - пояснили в пресс-службе областной администрации. Планируемый объем инвестиций составит порядка 100 млрд рублей.