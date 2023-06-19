Более 40 объектов электроснабжения капитально отремонтируют в Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках программы социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

"Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош провел рабочее совещание с руководителями ГУП ЛНР "РСК" (государственное унитарное предприятие ЛНР "Республиканская сетевая компания" - прим. ТАСС), в ходе которого обсудили план мероприятий по строительству и восстановлению распределительных сетей. <…> Государственная программа ЛНР по строительству и восстановлению распределительных сетей предусматривает <…> капитальный ремонт более 40 объектов по всей территории ЛНР (воздушные линии, подстанции и кабельные линии)", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтопэнерго региона.

В ведомстве уточнили, что восстановительные работы в регионе предусмотрены в рамках программы социально-экономического развития ЛНР на 2023-2025 годы. Отмечается, что завершить восстановление объектов электроснабжения планируют до конца текущего года.