 

В Пензе инвестор планирует вложить около 50 млрд рублей в строительство жилого квартала

19 июня 2023, 17:40 375 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Компания "АГрупп" намерена инвестировать порядка 50 млрд рублей в проект по комплексной жилой застройке в Заводском микрорайоне Пензы. Соответствующее соглашение в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Олег Мельниченко и председатель совета директоров ООО "АГрупп" Сергей Абрамов, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта комплексной застройки территории в Заводском микрорайоне Пензы. Планируемый объем инвестиций составит порядка 50 млрд рублей. Запланированная площадь застройки - не менее 122,5 га. На улице Гагарина предполагается возвести 500 тыс. кв. м жилья", - отмечается в сообщении.

По словам Мельниченко, северная часть Пенза остро нуждается в модернизации и комплексной застройке. Территория планируемого квартала примыкает к федеральной трассе М-5 "Урал" и удобна в транспортном отношении.

"Проект послужит развитию территории, появлению нескольких тысяч рабочих мест. Он вдохнет новую жизнь в один из старейших районов города Пензы", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Проект планируется реализовать до 2033 года. 

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНВЕСТПРОЕКТ, ПМЭФ
Отрасль: Строительство 

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