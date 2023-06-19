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19 июня 2023, 17:30 375 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Мультиформатный индустриальный парк "Киевское-95" построят в Пушкинском районе Петербурга, инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. Соответствующее соглашение в пятницу председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик и генеральный директор ООО "К-95 Эксплуатация" Александр Ходченков подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

"В течение пяти лет на всех очередях проекта будет построена инженерная инфраструктура, а также производственно-складской комплекс Light Industrial с 58 тыс. кв. м площадей многофункциональных помещений. В рамках соглашения инвестиции составляют 3 млрд рублей", - сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

"Киевское-95" современный мультиформатный индустриальный парк с развитой инфраструктурой для размещения производственных и логистических предприятий, включающий подготовленные земельные участки для строительства и готовые здания Light Industrial. Располагается в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на первой линии Киевского шоссе и занимает территорию площадью 81 га. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПМЭФ
Отрасль: Строительство 

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