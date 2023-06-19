 

В Приморье намерены создать российско-китайско-северокорейский промышленный парк

19 июня 2023, 17:50 359 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Правительство Приморского края / primorsky.ru

Фото: Правительство Приморского края / primorsky.ru

Власти Приморского края планируют создать в регионе торгово-промышленный парк, в котором будет представлена продукция из России, Китая и КНДР. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

"Торгово-промышленный парк продукции России, Китая и Северной Кореи планируют создать на территории Приморского края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.

Кожемяко отметил большие перспективы создания в Приморье подобного торгово-промышленного парка.

"Это даст стимул развитию трехстороннего международного сотрудничества. Уверен, что КНДР после снятия ковидных ограничений активно включится в эти процессы со своими большими трудовыми ресурсами", - цитирует его пресс-служба.

Глава региона в Telegram-канале сообщил, что дороги к портам Приморья в Зарубино, Славянке планируется строить вместе с китайскими партнерами. Вдоль этих трасс планируется создание промышленного парка и зоны свободной торговли. Кожемяко отметил, что в регионе появятся дополнительные рабочие места, новая дорожная сеть, перспективы развития торговли, туризма и сопутствующих сфер бизнеса.

Сообщается, что накануне возможность создания такого парка обсуждалась на встрече Кожемяко с первым секретарем комитета Компартии Китая Яньбянь-Корейского автономного округа Ху Цзяфу во время рабочей поездки приморского губернатора в столицу округа город Яньцзи.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Строительство 

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