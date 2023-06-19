Расположенный в городе Бердянске завод "Азовкабель" после восстановления производства с помощью инвестора планирует поставлять кабельную продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Надо отметить, что разрушено не все производство, только его часть, поэтому на базе оставшихся мощностей планируем возобновить производство кабельной продукции гражданского назначения. Ведем переговоры с предприятиями военно-промышленного комплекса по поставкам кабеля для нужд нашей военной отрасли. Есть ряд регионов, с которыми уже начался этот диалог, мы ждем техническое задание, чтобы именно этот вид продукции сертифицировать", - сказал Козенко.

Он добавил, что в рамках Петербургского международного экономического форума Запорожская область заключила соглашение с инвестором, который будет восстанавливать производство.