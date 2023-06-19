В ходе Петербургского международного экономического форума 2023 Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» и Правительство Архангельской области заключили соглашение о сотрудничестве при создании новоговысокотехнологичного судоремонтного предприятия полного цикла в регионе, направленного на ремонт и техобслуживание флота, работающего в Западной Арктике и на трассе Севморпути. Церемония состоялась в присутствии главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Согласно документу, стороны направят совместные усилия на привлечение инвестора в проект с общим объемом капитальных вложений до 50 млрд рублей и созданием до 3000 рабочих мест. В ходе создания судоремонтного предприятия предстоит провести широкомасштабные гидротехнические работы для увеличения судового хода и проходных осадок у площадки размещения новых мощностей, построить два дока грузоподъемностью до 6 000 и до 15 000 тонн, причальную линию протяженностью до 1 км для одновременной приемки не менее четырех судов средней длиной 150 метров, создать комплекс цехов для обеспечения полного цикла ремонта, технического обслуживания и модернизации судов, обеспечить создание энергетической и транспортной инфраструктуры, оснащение техникой и оборудованием.

Новый судоремонтный комплекс сможет обслуживать целевой сегмент, включающий более чем 200 судов – морских и смешанного плавания – или 40% всего арктического флота, который, по оценкам экспертов, будет сформирован в количестве 800 судов к 2030 году в связи с реализацией крупных инвестпроектов и планов по увеличению грузопотока по трассе Северного морского пути до 220 млн тонн к 2035 году. В настоящее время эксплуатируются более 600 морских судов и судов смешанного плавания арктического флота, приписанных к арктическим портам, а также получивших разрешение на плавание в акватории Северного морского пути.

«Реализация этого масштабного проекта с использованием действующих в Арктике механизмов господдержки ускорит решение стратегической задачи по обеспечению необходимой инфраструктурой Северного морского пути, развитие которого идет по поручению Президента РФ Владимира Путина. Новое судоремонтное предприятие крайне востребовано в связи с расширением флота, работающего на СМП, а также ввиду возникших ограничений по заходу для судов под российским флагом в иностранные порты для проведения ремонта и технического обслуживания», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

КРДВ окажет проекту комплексную поддержку, включающую помощь в проработке инвестиционного предложения и проекта, подборе земельного участка, применении инструментов господдержки.

«Планируем, что инвестиционный проект сможет стать якорным резидентом новой территории опережающего развития, создаваемой в Архангельской области. Это позволит решить многие вопросы с инфраструктурным обеспечением предприятия, которое необходимо для удовлетворения потребностей в обслуживании российских судов ледового класса, работающих на Севморпути, создаст комфортные экономические условия для строительства, оснащения, эксплуатации всего комплекса, а также создания вокруг него компаний-резидентов из числа МСП, встроенных в производственные цепочки, приносящих области все новые рабочие места и инвестиции. Кроме того, инвесторы вправе рассчитывать на привлечение льготного заемного финансирования, участие в программе государственно-частного партнерства, которая позволит создавать объекты как промышленной, так и сопутствующей социальной инфраструктуры», - отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул: «Необходимость развития судоремонтных мощностей для обслуживания отечественных судов неоднократно обсуждалась на самых разных площадках. Сегодня мы делаем еще один шаг на пути дальнейшего развития этой отрасли в Архангельской области, подписав соответствующее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Новое судоремонтное предприятие позволит не только увеличить доковые мощности, которых сейчас не хватает, но и создаст новые рабочие места в традиционной для региона отрасли. Необходимо отметить, что создаваемое в рамках соглашения производство не составит конкуренцию существующим в регионе предприятиям, поскольку будет обслуживать суда с гораздо большим водоизмещением, чем те, которые традиционно ремонтируются в Архангельске. Таким образом, мы привлечем к нам на ремонт ещё и дополнительный флот».

Сергей Смирнов, директор Ассоциации «Судостроительный кластер Архангельской Области» сообщил, что в Архангельске судоремонт развит на достаточно высоком уровне, но в связи с тем, что арктические проекты активно набирают обороты и состав флота регулярно пополняется, нагрузка на предприятия судоремонта серьезно возрастает.