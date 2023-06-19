ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «МТС» сообщают о расширении сотрудничества. Компании подписали соглашение, которое предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях Сибирского федерального округа.

Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего.

Партнерство МТС и «Россети Сибирь» предусматривает внедрение платформы EnergyTool для поиска коммерческих потерь в электросетях с геоаналитикой. Платформа позволяет быстро и своевременно обнаружить приборы учёта, передающие заниженные показания и выявить конкретные участки сети, на которых происходит хищение при помощи технологий Big Data и искусственного интеллекта.

Статистическая модель платформы EnergyTool анализирует энергопотребление абонентов на основе загруженных данных счетчиков и автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСКУЭ) и выделяет характерные признаки хищений. Предположительные участки, где происходят хищения, отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

Аналогичный проект по поиску потерь в электросетях МТС реализует с 2020 года с ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»). В результате тестирований на электросетях Уфимских городских электрических сетей были выявлены следы взлома счётчиков, которые передавали показатели, заниженные в 7-10 раз. Кроме того, благодаря платформе EnergyTool в ряде случаев были обнаружены производственные цеха вместо жилых помещений.

«Решение МТС по поиску коммерческих потерь хорошо зарекомендовало себя по итогам внедрений на электросетях наших партнеров, особенно в «Башкирэнерго». Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с компанией «Россети Сибирь» и уверены, что наше решение поможет значительно снизить хищения электроэнергии. В будущем мы планируем и дальше помогать электросетевым компаниям регионов снижать издержки за счет сокращения расходов на компенсацию потерь электроэнергии», — говорит вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего.

«Большой опыт автоматизации бизнес-процессов и инициативный подход в применении цифровых технологий со стороны МТС дополнительно к нашей текущей работе позволят нам быстро получить практический эффект по сокращению потерь электроэнергии в сетях. В качестве пилотной территории для внедрения проекта будет определен регион с высоким уровнем автоматизации – Кузбасс. В дальнейшем проект может быть масштабирован и на другие территории, особенно – там, где нами фиксируется большой объем коммерческих потерь электроэнергии», — комментирует генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Ранее «Россети Сибирь» уже сотрудничали с МТС в рамках пилотного проекта по внедрению технологий интернета вещей в систему учета электроэнергии Красноярского края. Компании заключили партнерство в рамках прошлогоднего Красноярского экономического форума. МТС обеспечила дистанционный мониторинг и сбор данных с приборов учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь». Результатом соглашения стал успешный тест технологии NIDD (Non-IP Data Delivery) на базе сети интернета вещей NB-IoT, который проводился в течение всего года.