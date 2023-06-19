Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей 500 кВ на подстанции 500 кВ «Демьянская». Это повысит надежность энергоснабжения потребителей нефтедобывающей промышленности и муниципальных образований Тюменской области.

Выключатели представляют собой важнейшее подстанционное оборудование, предназначенное для включения и отключения нагрузки в нормальных режимах и отключения токов короткого замыкания в аварийных режимах. Отремонтированные выключатели предназначены для выполнения коммутационных функций на линиях электропередачи 500 кВ «Демьянская – Тобол» и «Демьянская – Нелым».

Также на подстанции 500 кВ «Демьянская» в рамках проведения ремонтной кампании текущего года запланирован средний ремонт масляных выключателей 220 кВ и ремонт здания общего подстанционного пункта управления.

Суммарная трансформаторная мощность подстанции 500 кВ «Демьянская» составляет 1253 МВА. Энергообъект является важным энергоузлом Тюменской области, обеспечивает электроснабжение объектов электросетевого хозяйства «Газпромнефти» и «Транснефти».