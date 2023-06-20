Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Документ внесен правительством РФ.

Закон устанавливает особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на этих территориях. Он предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации инвесторами проектов, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, применение процедуры свободной таможенной зоны на новых территориях РФ. Органами управления СЭЗ определяется уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ и управляющая компания (УК), под которой понимается публично-правовая компания "Фонд развития территорий".

Соответствующий федеральный орган будет обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности органов управления СЭЗ с органами госвласти, утверждать примерную форму договора об условиях деятельности в СЭЗ, форму инвестиционной декларации, определять ведение единого реестра, которым может быть в том числе определена информация об участнике, не подлежащая публикации, а также ежегодно оценивать эффективность функционирования СЭЗ и представлять в правительство РФ ежегодный отчет о результатах ее функционирования.

К полномочиям УК отнесено ведение единого реестра участников СЭЗ, сведения о включении лица в единый реестр и об исключении из него, заключение договора об условиях деятельности в СЭЗ или отказ в заключении таких договоров, мониторинг выполнения участником договора об условиях деятельности в СЭЗ, представление в уполномоченный федеральный орган ежегодного отчета о результатах функционирования СЭЗ, предоставление участнику земельного участка, необходимого для реализации инвестпроекта. При этом уполномоченный федеральный орган может определить виды деятельности, которые в СЭЗ не допускаются. Законом устанавливаются требования к лицу, намеревающемуся получить статус участника, порядок предоставления такого статуса, а также основания для отказа в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ.

Как сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), этот закон ждут не только администрации регионов, но и сами инвесторы, желающие как можно скорее начать реализовывать свои проекты на этих территориях.

"Нами было принято решение о корректировке вступления закона в силу на более ранний срок - со дня официального опубликования, а не с 1 января 2024 года, как было ранее в проекте закона", - отметила она.

Также, по словам Школкиной, ко второму чтению документа были уточнены полномочия управляющих компаний СЭЗ, усилена роль самих субъектов при получении инвесторами статуса резидента СЭЗ.