В филиале ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» энергетики провели модернизацию подстанции 110 кВ «Краснохолмская» в Оренбургском городском округе.

На объекте установлены новые устройства противоаварийной автоматики, смонтированы новые шкафы релейной защиты. Кроме того, было установлено новое оборудование связи и выполнена его настройка.

Модернизация объекта обеспечит повышенный уровень защиты подстанции, предотвратит возникновение нештатных режимов работы оборудования, что, в конечном итоге, повлияет на надежность электроснабжения потребителей 3 населенных пунктов, в которых проживает более 5 тыс. человек.

Работы по модернизации выполнялись по инвестиционной программе филиала «Оренбургэнерго», объем финансирования которой составляет около 1,5 млрд рублей. Стоимость модернизации подстанции оценивается в 22 млн. руб.