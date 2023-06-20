Реализация проекта «Сила Сибири-2» вместе с уже действующим газопроводом «Сила Сибири» позволит монетизировать запасы газа как Газпрома так и независимых производителей. Об этом Павел Сорокин заявил на заседании Совета по вопросам газификации субъектов России при Совете Федерации.

«В зоне досягаемости «Силы Сибири» с учётом также проектируемой «Силы Сибири–2» имеется около 4 трлн куб. м газа независимых производителей, и одной из важнейших задач является монетизация этих запасов, расположенных в непосредственной близости как к потребителям, так и к экспортным рынкам, при соблюдении требований к качеству «Газпрома» и его экономических интересов», – отметил первый заместитель Министра.

В целом, по его словам, потенциал использования трубопроводов при снабжении природным газом промышленных потребителей и укорачивания транспортировочного плеча колоссальный.



Говоря о ходе газификации Якутии, Павел Сорокин отметил, что регион является одним из лидеров по догазификации, контракты заключаются по итогам рассмотрения 95-97% поступающих заявок.