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  • Павел Сорокин: "Сила Сибири" и "Сила Сибири-2" позволят монетизировать ресурсную базу "Газпрома" и независимых производителей"

Павел Сорокин: "Сила Сибири" и "Сила Сибири-2" позволят монетизировать ресурсную базу "Газпрома" и независимых производителей"

20 июня 2023, 16:00 415 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Реализация проекта «Сила Сибири-2» вместе с уже действующим газопроводом «Сила Сибири» позволит монетизировать запасы газа как Газпрома так и независимых производителей. Об этом Павел Сорокин заявил на заседании Совета по вопросам газификации субъектов России при Совете Федерации.

«В зоне досягаемости «Силы Сибири» с учётом также проектируемой «Силы Сибири–2» имеется около 4 трлн куб. м газа независимых производителей, и одной из важнейших задач является монетизация этих запасов, расположенных в непосредственной близости как к потребителям, так и к экспортным рынкам, при соблюдении требований к качеству «Газпрома» и его экономических интересов», – отметил первый заместитель Министра.

В целом, по его словам, потенциал использования трубопроводов при снабжении природным газом промышленных потребителей и укорачивания транспортировочного плеча колоссальный.
 
Говоря о ходе газификации Якутии, Павел Сорокин отметил, что регион является одним из лидеров по догазификации, контракты заключаются по итогам рассмотрения 95-97%  поступающих заявок.

«Это больше, чем было в планах, и число заключённых контрактов тоже больше. Якутия реализует это своим силами, я хотел бы поблагодарить коллег за работу», – заключил он.

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Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СОРОКИН, СИЛА СИБИРИ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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