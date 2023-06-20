Правительство Израиля в условиях быстрого роста энергопотребления в стране намерено массово устанавливать солнечные панели на крыши нежилых и жилых домов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Соответствующее требование должно вступить в силу до конца года, указывает агентство со ссылкой на утвержденный в мае проект госбюджета республики. В первую очередь оборудоваться солнечными электростанциями (СЭС) будут крыши нежилых объектов недвижимости, в жилом же секторе начнется процесс подготовки крыш для установки солнечных панелей по мере роста энергопотребления на местах. По словам главы отдела устойчивой энергии в министерстве энергетики Израиля Рона Эйфера, "около 60% [мощностей] СЭС" в стране будет приходиться на панели, размещенные на зданиях.

Власти республики делают упор на развитие солнечной энергии в связи с тем, что географические и климатические особенности Израиля не позволяют активно использовать ветряки и гидроэлектростанции для генерации электроэнергии. Развитие же традиционных видов СЭС, когда они устанавливаются на обширных участках земли, затруднено. Пригодные для этого пустынные территории находятся на значительном удалении от основных потребителей электричества, что означало бы высокие потери при его передаче.

Как отмечает агентство, у Израиля уже есть успешный опыт реализации децентрализованных программ в области производства тепла и энергии. Несколько десятилетий назад власти республики потребовали оборудовать жилые здания бойлерами, использующими солнечное тепло для нагрева воды. Сегодня они получили массовое распространение и позволяют сэкономить около 8% электроэнергии в стране, указывает Reuters.